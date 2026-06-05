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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 JUN 2026 | 18º
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Somos Deporte

Franco Colapinto va por una clasificación clave en el GP de Mónaco de Fórmula 1

El piloto argentino afrontará este sábado la qualy en Montecarlo, un circuito donde adelantar es extremadamente difícil y la posición de largada puede definir gran parte de la carrera.

Hoy 05:18

La temporada 2026 de la Fórmula 1 tendrá este fin de semana su sexta carrera del año con el Gran Premio de Mónaco, uno de los eventos más emblemáticos del calendario. En ese escenario, el argentino Franco Colapinto buscará este sábado una buena clasificación con el equipo Alpine.

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El piloto pilarense no tuvo el mejor arranque de fin de semana en Montecarlo. En las dos sesiones de entrenamientos libres del viernes finalizó 15°, por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien terminó 10° en la primera práctica y 11° en la segunda.

Además, Colapinto protagonizó un pequeño susto durante la segunda tanda, cuando rozó la pared a la salida de la curva 1. Afortunadamente, el golpe no provocó daños importantes en el A526 de Alpine y el argentino pudo cerrar la jornada sin mayores complicaciones.

El Circuito de Mónaco, ubicado en las calles de Montecarlo, es uno de los trazados más exigentes de la Fórmula 1. Se trata de un circuito urbano angosto, lento y técnico, rodeado de muros muy cercanos a la pista, donde cualquier error puede terminar en abandono.

Por sus características, la clasificación tiene un valor determinante. Adelantar durante la carrera es extremadamente complicado, por lo que largar lo más adelante posible suele ser clave para aspirar a un buen resultado.

Entre los sectores más reconocidos del trazado aparecen la curva Fairmont Hairpin, el túnel, la chicana del puerto y la zona de piscinas, una de las partes más técnicas del campeonato.

El circuito tiene una longitud de 3.337 kilómetros, lo que lo convierte en el más corto de la temporada. La carrera se disputará a 78 vueltas, con una distancia total de 260,286 kilómetros. Además, cuenta con 19 curvas, sectores muy trabados y prácticamente sin zonas de escape.

El récord de vuelta pertenece a Lewis Hamilton, quien marcó 1:12.909 en 2021.

En la pelea por el campeonato, el líder es Kimi Antonelli, en una temporada que ya empieza a mostrar nombres fuertes en la lucha por el título.

Los horarios del GP de Mónaco

Sábado 6 de junio
Práctica libre 3: 7.30
Clasificación: 11.00

Domingo 7 de junio
Carrera: 10.00

Con el desafío de mejorar el rendimiento a una vuelta, Colapinto afrontará una qualy decisiva en un circuito donde la precisión, la confianza y la posición de largada pueden marcar el rumbo de todo el fin de semana.

TEMAS Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine
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