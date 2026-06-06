Mauro Aredes condenado a cinco años de prisión por homicidio culposo

Mauro Aredes, de 28 años, ha sido condenado a cinco años de prisión efectiva por homicidio culposo agravado en un incidente vial ocurrido en Jujuy el 13 de abril de 2019.

Hoy 02:22

La Justicia de Jujuy ha dictado una condena de cinco años de prisión efectiva a Mauro Luciano Aredes, de 28 años, por el delito de homicidio culposo agravado tras atropellar a Rubén 'Pocho' Oviedo, de 78 años, en un trágico incidente ocurrido el 13 de abril de 2019. La modificación de la calificación legal de 'homicidio simple con dolo eventual' a homicidio culposo permitió que la pena impuesta fuera menor.

Este desenlace judicial se produjo en medio de un largo proceso que duró siete años de lucha por justicia, como se ha documentado en múltiples artículos de El Tribuno de Jujuy. La jornada final de audiencias comenzó a las 9:00 en la Sala del tercer piso de los Tribunales jujeños, donde se escuchó el último testimonio de un profesional experto en accidentes viales.

El tribunal, compuesto por los jueces María Margarita Nallar, Mario Ramón Puig y Ana Carolina Pérez Rojas, recibió el testimonio de un perito que analizó el incidente ocurrido en la intersección de avenida Córdoba y calle José Hernández, donde la víctima se encontraba cruzando por un paso peatonal con el semáforo en rojo cuando fue atropellado.

Durante el alegato, el fiscal Juan Luis Sorbello reconstruyó los hechos, subrayando que Aredes, al mando de una moto de 150 cc, pasó el semáforo en rojo, lo que provocó el fatal accidente. Testigos corroboraron que el acusado intentó huir del lugar tras el incidente.

Sorbello argumentó que Aredes circulaba a una velocidad de aproximadamente 45 kilómetros por hora, basándose en un peritaje que analizó evidencias en la escena del crimen. El fiscal solicitó una pena de nueve años y medio de prisión por el delito cometido.

El abogado querellante, Carlos Sebastián Espada, apoyó el pedido del fiscal, señalando que el acusado era consciente del riesgo al conducir bajo la influencia del alcohol. En contraposición, el defensor, Ezequiel Eduardo Martínez, argumentó sobre la ley de 'tolerancia cero' que entró en vigor después del incidente.

Este caso evidencia la complejidad de los delitos de homicidio culposo en el contexto de accidentes viales, así como la importancia de la responsabilidad al volante, especialmente en situaciones que involucran el consumo de alcohol.