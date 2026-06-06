Añatuyenses disfrutan de un día parcialmente nublado: pronóstico de lluvia para mañana

Los añatuyenses experimentan un clima parcialmente nublado con temperaturas agradables. Se anticipa un cambio hacia la lluvia moderada en los próximos días.

Hoy 08:21

En la jornada de hoy, los añatuyenses pueden disfrutar de un clima parcialmente nublado con temperaturas que rondan los 17.9 °C. La sensación térmica, sin embargo, es de solo 12.1 °C, lo que sugiere que la brisa puede resultar algo fresca para quienes salgan al aire libre.

La humedad en la ciudad es del 77%, lo que contribuye a una atmósfera algo cargada. El viento sopla desde el noreste a 9.4 km/h, lo que añade un leve respiro a la calidez que se siente en el ambiente.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24.2 °C y una mínima de 17.4 °C. Estas condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera por la sensación térmica más baja.

Sin embargo, los pronósticos para el fin de semana advierten sobre un cambio significativo. Para mañana, se anticipa lluvia moderada, con temperaturas que oscilarán entre los 16.4 °C y 19 °C, lo que podría afectar los planes de los añatuyenses.

El lunes, la situación mejorará un poco, ya que se prevé un clima parcialmente nublado nuevamente, con mínimas de 12.5 °C y máximas de 20.3 °C. Así que, aunque el fin de semana comienza con un día agradable, la lluvia podría ser un factor a tener en cuenta para los próximos días.