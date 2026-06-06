Las exportaciones de huevos arrancaron el año con cifras históricas y fuerte crecimiento

La facturación alcanzó los US$ 10,8 millones en el primer cuatrimestre, impulsada por una mayor demanda internacional y nuevos destinos.

Hoy 09:46

La producción argentina de huevos consolidó un excelente arranque de año en el mercado internacional, ratificando su competitividad y el alto valor agregado que aporta a las economías regionales.

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Durante el primer cuatrimestre de 2026, las exportaciones de ovoproductos registraron un notable crecimiento interanual del 28,5% en valor, alcanzando un total de u$s 10,8 millones.

Este desempeño positivo refleja la consolidación de Argentina como un proveedor histórico de alimentos procesados con reconocimiento a nivel global, logrando abastecer de manera sostenida a los mercados más exigentes y sofisticados del planeta.

Según el último informe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) del Ministerio de Economía de la Nación, elaborado sobre datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el repunte no solo se midió en divisas, sino también en el volumen físico enviado al exterior.

En total, las ventas al extranjero treparon a las 1.312 toneladas entre enero y abril, una cifra que supera en un 8% al volumen registrado en el mismo período del año pasado.

El salto exportador responde directamente a las rigurosas exigencias de calidad, sanidad y trazabilidad que cumple la industria local, atributos indispensables para ingresar a destinos hipercríticos como Japón y la Unión Europea (UE).

La canasta de envíos estuvo liderada por productos estratégicos como el huevo entero, la yema y la albúmina en polvo, insumos esenciales demandados globalmente por la industria alimenticia para la elaboración de mayonesas, panificados, pastas, budines y helados.

Uno de los hitos más significativos de la campaña se dio en el viejo continente. A pocos días de la entrada en vigencia del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, Argentina ya cubrió el 100% de la cuota sin arancel de 333 toneladas de huevo entero y yema —en su equivalente a huevo fresco— asignada originalmente al bloque comercial.

El resto de la demanda global se atomizó en un mapa diverso de países compradores que incluyó a Dinamarca, Japón, Chile, Austria y Macedonia del Norte como destinos principales, seguidos por operaciones hacia Suecia, Rusia, Arabia Saudita, Costa Rica, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador y México.

Más allá del impacto macroeconómico por el ingreso de divisas, el dinamismo de la actividad avícola se traduce en un fuerte motor de empleo, desarrollo y arraigo territorial.

La producción de huevos aporta una proteína de excelente calidad nutricional, accesible y de alta versatilidad para el consumo, pero fundamentalmente destaca por su amplísima distribución geográfica en el territorio nacional.

Con núcleos productivos clave situados en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Salta, el sector funciona como un engranaje clave para sostener las fuentes de trabajo y potenciar la infraestructura industrial en el interior del país.