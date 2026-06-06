Internaron de urgencia al abuelo de Agostina Vega tras una descompensación en Córdoba

Se trata de Miguel Heredia, quien sufrió una descompensación vinculada al estrés emocional por el femicidio de su nieta. Permanece internado en observación.

Hoy 14:19

Miguel Heredia, el abuelo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, fue internado de urgencia tras sufrir una descompensación atribuida al estrés y al dolor provocado por el femicidio de su nieta. El hombre se había convertido en el principal vocero de la familia ante los medios y la justicia durante la búsqueda y posterior hallazgo del cuerpo de la menor.

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El episodio de salud se produjo después de varios días de tensión, angustia y esfuerzo físico y emocional, en los que el abuelo sostuvo públicamente el reclamo de justicia y acompañó a su hija Melisa, la madre de Agostina, quien está internada en terapia intensiva desde hace varios días por severo cuadro de descompensación, deshidratación extrema e hipertensión. De hecho, Miguel está hospitalizado en el mismo lugar que su hija.

El familiar de la joven habría sufrido un fuerte dolor en el pecho por lo que su círculo íntimo buscó una pronta atención médica que derivó en la internación en Hospital San Roque.