Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 JUN 2026 | 24º
X
Regionales

Internaron de urgencia al abuelo de Agostina Vega tras una descompensación en Córdoba

Se trata de Miguel Heredia, quien sufrió una descompensación vinculada al estrés emocional por el femicidio de su nieta. Permanece internado en observación.

Hoy 14:19

Miguel Heredia, el abuelo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, fue internado de urgencia tras sufrir una descompensación atribuida al estrés y al dolor provocado por el femicidio de su nieta. El hombre se había convertido en el principal vocero de la familia ante los medios y la justicia durante la búsqueda y posterior hallazgo del cuerpo de la menor.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio de salud se produjo después de varios días de tensión, angustia y esfuerzo físico y emocional, en los que el abuelo sostuvo públicamente el reclamo de justicia y acompañó a su hija Melisa, la madre de Agostina, quien está internada en terapia intensiva desde hace varios días por severo cuadro de descompensación, deshidratación extrema e hipertensión. De hecho, Miguel está hospitalizado en el mismo lugar que su hija.

El familiar de la joven habría sufrido un fuerte dolor en el pecho por lo que su círculo íntimo buscó una pronta atención médica que derivó en la internación en Hospital San Roque.

TEMAS Caso Agostina
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Atraparon en Fernández al conductor de la camioneta que embistió y mató a una joven en avenida Belgrano
  2. 2. Accidente fatal en pleno centro: una motociclista falleció en Avenida Belgrano
  3. 3. Tenía 27 años: identificaron a la víctima del accidente de Avenida Belgrano
  4. 4. Comisionado municipal de Brea Pozo colisionó y mató a un hombre sobre ruta 6
  5. 5. Atraparon en Fernández al conductor de la camioneta que embistió y mató a una joven en avenida Belgrano: tenía 1,58 de alcohol en sangre
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT