Bolivia: dos policías resultaron heridos de bala durante un operativo para liberar una carretera

Ocurrió en Santa Cruz. Frente a la intensidad de los enfrentamientos, las fuerzas de seguridad se retiraron de la zona, permitiendo que los manifestantes reestablecieran el bloqueo.

Hoy 15:00

Dos policías resultaron heridos de bala durante un operativo para liberar la carretera de San Julián, en el departamento de Santa Cruz, en medio de las protestas contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz en Bolivia.

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Las fuerzas de seguridad intervinieron tras casi un mes de bloqueos, en una jornada que se caracterizó por la violencia y la resistencia de los manifestantes, según reportaron autoridades locales y la agencia de noticias AFP.

El despliegue policial comenzó en la madrugada y se desarrolló en una de las rutas estratégicas entre Santa Cruz y Beni, bloqueada desde hace 24 días por organizaciones sindicales y civiles. De acuerdo a medios bolivianos citados por AFP, los agentes antidisturbios, apoyados por vehículos militares, intentaron despejar la vía con gases lacrimógenos, mientras los manifestantes respondieron con piedras, palos y barricadas improvisadas.

Durante las cuatro horas que duró el operativo en San Julián, al menos dos policías fueron alcanzados por disparos: uno en la cabeza y otro en una pierna.

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El agente con la herida en la cabeza fue trasladado al Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud. Tras estos hechos, y ante la intensidad de los enfrentamientos, las fuerzas de seguridad se retiraron de la zona, permitiendo que los activistas retomaran el control y reestablecieran el bloqueo.

El operativo fue liderado por el comandante de la Policía, David Gómez, el ministro de Desarrollo Productivo Rural y Aguas, Oscar Mario Justiniano, y el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco. Las autoridades informaron que la acción policial se realizó tras agotar las instancias de diálogo y frente al rechazo social a la continuidad de los cortes.

En declaraciones a la prensa, el ministro Justiniano subrayó que la ruta de San Julián es fundamental para el abastecimiento de alimentos hacia otras regiones. La crisis generada por los bloqueos ha provocado desabastecimiento de productos básicos y combustibles en ciudades como La Paz y El Alto.

Las protestas, que arrancaron hace cinco semanas y se extienden a distintos puntos de Santa Cruz, se originaron por el reclamo de renuncia al presidente Rodrigo Paz y ya han dejado al menos diez muertos, 37 heridos y más de 100 personas procesadas según la Defensoría del Pueblo. Siete de los fallecimientos corresponden a personas que no recibieron atención médica o sufrieron retrasos debido a los bloqueos.

El gobierno boliviano responsabiliza al ex presidente Evo Morales de alentar las manifestaciones. Morales, refugiado en el Chapare, calificó las protestas como una “rebelión” contra un gobierno “sometido” a Estados Unidos y advirtió sobre el “paramilitarismo” y el riesgo de confrontación civil tras la convocatoria del presidente Paz a movilizarse en respaldo de las fuerzas armadas y la policía.

El Ejecutivo busca la aprobación parlamentaria para declarar el estado de excepción y ampliar la intervención militar en los bloqueos, mientras cerca de un centenar de rutas permanecen cortadas en el país, de acuerdo con reportes de medios nacionales.