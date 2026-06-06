Las alternativas que tiene Scaloni para reemplazar a al lesionado Balerdi en la Selección Argentina

Ante el desgarro del zaguero de Olympique Marsella, el DT deberá definir un sustituto dentro de la prelista de 55. Senesi pica en punta, pero hay cuatro centrales más disponibles.

Hoy 15:46

La Selección Argentina recibió una mala noticia a pocos días del inicio del Mundial: Leonardo Balerdi sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y quedó descartado para la competencia. Ante este panorama, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico deberán definir quién ocupará su lugar en la lista definitiva.

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El reemplazante deberá salir de la prelista de 55 futbolistas presentada por la AFA ante la FIFA. Entre las alternativas disponibles, el nombre que aparece con más fuerza es el de Marcos Senesi, defensor de Bournemouth.

Balerdi, de 27 años, le había ganado la pulseada justamente a Senesi para integrar la nómina final de 26 jugadores. La elección del cuerpo técnico se había basado en su perfil como alternativa para Cristian Romero como primer marcador central, mientras que Nicolás Otamendi era considerado principalmente como segundo central.

Con la baja del futbolista del Olympique de Marsella, el panorama se abre nuevamente. Otamendi, flamante refuerzo de River, también puede desempeñarse como primer marcador central, lo que amplía las variantes para Scaloni al momento de elegir un sustituto.

Los cinco centrales que pueden ser convocados

Marcos Senesi aparece como el candidato con mejor presente futbolístico. Surgido en San Lorenzo, fue uno de los defensores destacados de la Premier League durante la temporada con Bournemouth y su futuro podría estar en Tottenham. También es zurdo, un perfil valorado por el cuerpo técnico.

Otra opción es Germán Pezzella, campeón del mundo en Qatar 2022. El defensor de River volvió de una lesión en abril, aunque no logró consolidarse como titular. A su favor juegan su experiencia, el conocimiento del grupo y su recorrido con la Selección.

Lucas Martínez Quarta también integra la lista de posibilidades. El capitán de River alternó buenas actuaciones con errores puntuales durante el semestre, pero conoce bien al plantel y fue bicampeón de América con la Argentina.

Más atrás aparece Zaid Romero, quien todavía no debutó en la Selección Mayor. A los 26 años, viene de un buen préstamo en Getafe y debe regresar al Brujas, dueño de su pase. Es zurdo y puede ocupar eventualmente el lateral izquierdo, aunque su convocatoria sería una sorpresa.

El quinto nombre es Lautaro Di Lollo, defensor de Boca. Comenzó el año como una apuesta importante y se ganóó un lugar por su capacidad en el juego aéreo, pero terminó el semestre con dudas por algunos errores puntuales y un rendimiento irregular.

La alternativa de sumar un lateral

Aunque la prioridad sería convocar a otro zaguero, Scaloni también podría optar por un marcador lateral. En ese escenario, Marcos Acuña aparece como una posibilidad fuerte. El campeón del mundo fue una de las ausencias más llamativas de la lista definitiva y podría ingresar si el cuerpo técnico decide reacomodar piezas.

Con esa lógica, Facundo Medina pasaría a ser considerado como alternativa para Lisandro Martínez en la zaga, mientras que Acuña quedaría como recambio de Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo. Otra opción en ese puesto es Gabriel Rojas.

En cuanto al lateral derecho, la atención está puesta en la evolución física de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Por ese motivo, Nicolás Capaldo y Agustín Giay ya se encuentran con la Selección en Estados Unidos y tendrán minutos en los amistosos previos al Mundial. El otro nombre disponible es Kevin Mac Allister, aunque corre con menos chances.

Por ahora, el cuerpo técnico deberá resolver en las próximas horas quién será el reemplazante de Balerdi. En ese escenario, Senesi parte con ventaja, pero la decisión final dependerá del equilibrio que Scaloni quiera darle a la defensa para afrontar la Copa del Mundo.