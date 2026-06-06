Confusa pelea por el supuesto robo de celulares terminó con un hombre herido en el barrio Independencia

Dos vecinos denunciaron la desaparición de sus teléfonos mientras compartían bebidas alcohólicas y fueron a reclamar a la casa de los presuntos responsables.

Hoy 16:16

Un episodio de violencia ocurrido durante la madrugada de este sábado en el barrio Independencia es investigado por la Policía, luego de que una disputa vinculada a la desaparición de dos teléfonos celulares terminara con una persona lesionada y trasladada al Hospital Regional.

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De acuerdo con fuentes policiales, el hecho se registró cerca de las 4.45 en la zona de calles 406 y 507. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con Coronel, de 36 años, y Cardozo, de 42, quienes relataron que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando advirtieron la falta de sus teléfonos celulares.

Según indicaron, sospechaban que los aparatos habían sido tomados por dos vecinos de la zona, identificados como los hermanos Arrieta. Ante esta situación, ambos decidieron dirigirse hasta la vivienda de los señalados para exigir explicaciones y reclamar la devolución de los dispositivos.

Sin embargo, el encuentro rápidamente escaló en tensión y terminó en una pelea entre las partes involucradas, cuyas circunstancias son materia de investigación.

Como resultado del enfrentamiento, Cardozo sufrió una lesión en la cabeza, que habría sido ocasionada con un elemento contundente. Personal médico acudió al lugar y dispuso el traslado de los involucrados al Hospital Regional para que recibieran asistencia.

La Policía trabaja para determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos y establecer las responsabilidades de cada uno de los participantes. No se descartan nuevas medidas judiciales a medida que avance la investigación.