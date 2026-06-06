Colapinto detectó una “rara desconexión” con el Alpine tras clasificar 14° en Mónaco

El piloto argentino quedó afuera en la Q2 del Gran Premio de Mónaco y reconoció que no logró sentirse cómodo con el auto, especialmente en las curvas lentas.

Hoy 17:14

Franco Colapinto habló luego de la clasificación del Gran Premio de Mónaco y fue autocrítico con el rendimiento de su Alpine. El piloto argentino quedó eliminado en la Q2 y largará desde la 14° posición en la carrera de este domingo en el circuito callejero del Principado.

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“Estuve muy cerca”, aseguró el pilarense de 22 años, que logró avanzar desde la Q1, pero no pudo meterse entre los diez mejores para disputar la Q3.

El argentino explicó que durante todo el fin de semana le costó encontrar buenas sensaciones con el auto. “Cuando no te sentís bien con el auto te cuesta mucho tiempo. En las curvas lentas me está costando, se bloquea mucho el auto de adelante, es una rara desconexión y no le estoy pudiendo encontrar la vuelta”, afirmó.

Pese a esa incomodidad, Colapinto valoró haber quedado cerca del corte para ingresar a la última parte de la clasificación. “Estuve muy cerca más allá del feeling ese feo que tuve durante el fin de semana hasta ahora. Haber quedado a dos o tres décimas de la Q3 yo creo que es bueno. Trabajaremos para estar mejor mañana”, agregó.

El piloto de Alpine no venía teniendo un fin de semana sencillo en Montecarlo. En las prácticas libres había terminado lejos de los puestos de adelante, pero este sábado consiguió un buen tiempo en la Q1 que le permitió avanzar a la segunda tanda clasificatoria.

Ya en la Q2, su rendimiento no fue malo, aunque no alcanzó para superar el corte y meterse en la pelea por los primeros diez lugares. En un circuito como Mónaco, donde adelantar es extremadamente difícil, la posición de largada será un condicionante importante.

La pole position quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, quien viene de ganar las últimas cuatro carreras y volvió a confirmar su gran momento. Segundo largará Max Verstappen, mientras que Lewis Hamilton partirá desde la tercera posición.

Por el lado de Alpine, Pierre Gasly sí logró acceder a la Q3 y largará desde el noveno puesto, por delante de Colapinto, que buscará aprovechar cualquier oportunidad de carrera para avanzar en el pelotón.

El argentino afrontará este domingo una prueba exigente en uno de los circuitos más complejos del calendario, con el objetivo de completar una carrera limpia y tratar de acercarse a la zona de puntos.