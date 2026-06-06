Prisión preventiva extendida a joven por robos en Alto Verde

Un joven de 20 años, con antecedentes delictivos, enfrenta prisión preventiva por varios robos en Alto Verde, Tucumán.

Hoy 17:24

La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, liderada por Héctor Fabián Assad, solicitó la prórroga de la prisión preventiva de un joven de 20 años, acusado de múltiples delitos contra la propiedad. La audiencia para este caso se llevó a cabo el 5 de junio.

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El imputado, que ya contaba con antecedentes delictivos, se encuentra actualmente bajo prisión preventiva debido a su implicación en dos robos en la localidad de Alto Verde.

El primer delito se registró el 30 de marzo a las 23:00 horas, cuando el joven y un cómplice treparon una tapia para ingresar a un domicilio en pasaje Papa Francisco al 100. Allí, sustrajeron un televisor, acción que fue captada por las cámaras de seguridad del lugar.

Menos de 24 horas después, el 31 de marzo a las 17:40, el acusado volvió a delinquir, interceptando a una mujer en el camino a Monterrico. Junto a otro individuo, la amenazó con una pistola, golpeándola y robándole su bicicleta y mochila. Este acto fue calificado como robo agravado por el uso de arma de fuego.

Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Alejandro Dieguez argumentó la necesidad de mantener al imputado en prisión preventiva debido a su comportamiento delictivo. Resaltó que el acusado no es un sujeto primario y está vinculado a varios delitos contra la propiedad.

Dieguez también mencionó que, a pesar de haber accedido a una suspensión de juicio a prueba recientemente, el joven se ve nuevamente involucrado en delitos similares. Se están realizando tratativas con la defensa para un acuerdo de juicio abreviado, lo que hace esencial la prisión preventiva para asegurar su presencia en el proceso judicial.

El juez, tras evaluar los argumentos presentados, aceptó la solicitud del Ministerio Fiscal y dictó la prisión preventiva por un plazo de 15 días, durante el cual la fiscalía deberá presentar una salida alternativa.