Cómo será el operativo de seguridad para el velatorio público del Indio Solari en Avellaneda

Las autoridades esperan una convocatoria masiva de fanáticos de todo el país. Habrá un amplio despliegue policial, asistencia sanitaria y peajes liberados para facilitar el acceso al homenaje.

Hoy 20:15

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, brindó detalles sobre el operativo especial que acompañará el velatorio público del Indio Solari, que se realizará este sábado desde las 11 en el Microestadio José María Gatica, ubicado en Parque Domínico, partido de Avellaneda.

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Según explicó el funcionario, el ingreso al predio se realizará por Avenida Mitre y Darwin, por lo que solicitó a los asistentes respetar las indicaciones de los organizadores para garantizar una circulación ordenada y evitar inconvenientes durante la jornada.

Para el desarrollo del homenaje se dispuso un importante despliegue que incluirá efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, personal de la Superintendencia de Cuerpo, grupos motorizados, agentes de tránsito, equipos de emergencia y puestos sanitarios, distribuidos en distintos sectores del recorrido previsto para los fanáticos.

Además, Alonso confirmó que la autopista Buenos Aires-La Plata tendrá los peajes liberados entre las 6 y las 20, una medida destinada a facilitar el arribo de personas provenientes de distintos puntos de la provincia y del país.

También recordó que la estación ferroviaria de Villa Domínico será uno de los principales accesos para quienes opten por llegar en transporte público.

Si bien reconoció que resulta imposible determinar con precisión la cantidad de asistentes, el ministro sostuvo que se espera una concurrencia multitudinaria. “Va a venir mucha gente”, afirmó, y pidió colaboración tanto a los seguidores del músico como a los vecinos de Avellaneda para que la jornada transcurra con normalidad.

“Esto tiene que darse en un clima de convivencia, afecto, cuidado y respeto”, expresó Alonso al referirse al espíritu con el que se busca desarrollar la despedida.

El funcionario también destacó que las concentraciones espontáneas realizadas en distintos puntos del país desde que se conoció la muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se llevaron adelante sin incidentes. Según indicó, las reuniones de fanáticos en plazas y espacios públicos de la provincia de Buenos Aires se desarrollaron de manera pacífica.

Los organizadores señalaron que el predio cuenta con espacios amplios para que los asistentes puedan esperar y descansar antes de ingresar a la capilla ardiente. Asimismo, insistieron en la importancia de respetar los corredores de circulación y mantener un avance constante para evitar aglomeraciones y permitir que la mayor cantidad posible de personas participe del homenaje.

Por la magnitud de la convocatoria y el arraigo popular del artista, las autoridades estiman que la despedida del Indio Solari podría convertirse en uno de los homenajes públicos más multitudinarios de los últimos años en la Argentina, con la llegada de seguidores de distintas generaciones y provenientes de numerosos puntos del país.