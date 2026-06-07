Brutal: lo golpearon y apuñalaron entre cinco para robarle mercadería

La víctima regresaba caminando con prendas de vestir cuando fue interceptada por un grupo integrado por cuatro hombres y una mujer.

Hoy 11:06

Un joven resultó herido tras ser atacado por un grupo de personas que lo asaltó mientras caminaba por el barrio Villa Nueva de la ciudad de Las Termas de Río Hondo.

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El hecho ocurrió alrededor de las 22 del sábado y tomó intervención personal policial luego de que la víctima ingresara al Centro Integral de Salud (CIS) Termas con una herida de arma blanca.

Según informaron fuentes policiales, el damnificado fue identificado como Javier Alejandro Álvarez, de 29 años, domiciliado en el barrio Herrera El Alto.

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De acuerdo con su relato, momentos antes regresaba caminando desde el barrio Los Ralos transportando una bolsa de consorcio que contenía prendas de vestir destinadas a la venta. Entre los elementos sustraídos mencionó diez pantalones tipo joggins con diseños de distintas banderas internacionales y de diversos talles.

Al llegar a la zona de la laguna del barrio Villa Nueva, fue interceptado por cuatro hombres y una mujer, quienes comenzaron a agredirlo físicamente mediante golpes de puño y patadas.

Durante el forcejeo, uno de los atacantes le aplicó una puñalada en la pierna izquierda, tras lo cual los agresores lograron apoderarse de la mercadería y escaparon del lugar.

La víctima fue trasladada al Centro Integral de Salud, donde recibió asistencia médica. La Dra. Susana Provera diagnosticó una herida de arma blanca de aproximadamente dos centímetros en la pierna izquierda, cerca de la zona glútea, además de traumatismo encéfalo craneano sin complicaciones.

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Rafael Zanni, se ordenaron las pericias correspondientes, inspección ocular, confección de croquis y la intervención de la División Robo y Hurto para avanzar en la investigación e identificar a los responsables.