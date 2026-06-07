Brasil sufre una baja clave: Wesley se pierde el Mundial 2026 por lesión

La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que el lateral derecho sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo. Carlo Ancelotti convocó a Ederson como reemplazante.

Hoy 14:47

Brasil recibió una mala noticia a pocos días de su debut en el Mundial 2026. Wesley, el único lateral derecho natural convocado por Carlo Ancelotti, quedó desafectado de la lista por una lesión muscular y no podrá disputar la Copa del Mundo.

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El defensor de AS Roma se lesionó durante la victoria por 2-1 ante Egipto, en el amistoso disputado el sábado en Cleveland, y los estudios posteriores confirmaron la gravedad del problema físico.

Según informó la Confederación Brasileña de Fútbol, la resonancia magnética reveló una lesión muscular en el aductor del muslo izquierdo, por lo que el futbolista quedó fuera de la convocatoria mundialista.

“La CBF lamenta la lesión. Wesley es un jugador muy querido por el equipo y siempre será considerado parte de este conjunto en su búsqueda por ganar su sexto título de la Copa del Mundo”, expresó la entidad brasileña en un comunicado oficial.

La baja representa un golpe importante para Ancelotti, ya que Wesley era el único especialista en el lateral derecho dentro de la lista de 26 jugadores. Ahora, el entrenador deberá reacomodar la defensa con variantes menos naturales para ese sector.

Entre las opciones aparecen Danilo e Ibáñez, dos defensores con capacidad para adaptarse a distintas posiciones de la última línea. Sin embargo, la ausencia de un lateral derecho puro abre un interrogante importante en la estructura defensiva de la Scratch.

Como reemplazante, Brasil convocó al mediocampista Ederson, futbolista de Atalanta, quien se sumará este lunes al plantel en Estados Unidos.

La decisión refuerza el mediocampo brasileño, aunque no resuelve de manera directa el vacío que deja Wesley en el lateral derecho. Por eso, Ancelotti deberá ajustar piezas en los próximos entrenamientos antes del debut.

Brasil iniciará su camino en el Grupo C del Mundial este sábado ante Marruecos, en un partido que marcará el comienzo de su búsqueda por el sexto título de su historia.