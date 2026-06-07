Investigan un ataque a tiros contra un hombre que revolvía basura en la zona oeste de la ciudad

La víctima, de 32 años, sufrió una herida de arma de fuego en una de sus piernas. Según denunció, el disparo fue efectuado desde una camioneta utilitaria que circulaba por el sector.

Hoy 15:20

Un confuso y preocupante episodio de violencia armada es investigado por la Policía luego de que un hombre resultara herido de un disparo en una de sus piernas en la zona de Alsina y Pasaje 11.

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De acuerdo con la información recabada, el hecho salió a la luz cerca de las 11.30 de este domingo, cuando las autoridades fueron alertadas sobre una persona lesionada por un arma de fuego. Sin embargo, la víctima aseguró que el ataque se habría producido alrededor de las 8.30 mientras se encontraba revolviendo residuos en las inmediaciones del lugar.

El herido fue identificado como Pérez, de 32 años, quien manifestó que en ese momento pasó por el sector una camioneta blanca tipo Renault Kangoo. Según su relato, desde el vehículo el conductor habría realizado un disparo con un arma larga, presuntamente un rifle calibre 22.

El proyectil impactó en la pierna izquierda del hombre, a la altura del tobillo, provocándole una lesión que motivó la intervención de los servicios de emergencia.

Tras conocerse el hecho, personal del SEASE acudió para asistir al damnificado, mientras efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 8 realizaron las primeras actuaciones y comenzaron con las tareas investigativas para esclarecer las circunstancias del ataque.

Los investigadores trabajan para identificar al autor del disparo y determinar los motivos del violento episodio, mientras la causa permanece en plena etapa de investigación. No se descarta la adopción de nuevas medidas en las próximas horas.