Realizaron una charla sobre prevención de enfermedades respiratorias en el CIC San Carlos

La actividad estuvo dirigida a la comunidad y estuvo a cargo del personal del servicio de vacunación. Se brindó información sobre medidas de cuidado y la importancia de completar los esquemas de inmunización.

Hoy 15:26

Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y concientización durante la temporada invernal, el personal del servicio de vacunación del CIC San Carlos desarrolló una charla informativa destinada a vecinos de la comunidad sobre las enfermedades respiratorias prevenibles mediante vacunas.

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Durante el encuentro, los profesionales de la salud explicaron cuáles son las patologías respiratorias que suelen registrarse con mayor frecuencia en esta época del año y brindaron recomendaciones para disminuir los riesgos de contagio.

La jornada estuvo enfocada en promover hábitos de cuidado y reforzar la importancia de la prevención, especialmente entre los sectores más vulnerables de la población. En ese marco, se abordaron medidas como la higiene de manos, la ventilación de los ambientes y la consulta médica oportuna ante la aparición de síntomas.

Asimismo, se remarcó la necesidad de mantener al día los calendarios de vacunación, destacando el rol fundamental que cumplen las vacunas para evitar complicaciones derivadas de enfermedades respiratorias.

Los especialistas también hicieron hincapié en la aplicación de la vacuna antigripal, especialmente en los grupos considerados de riesgo, entre ellos adultos mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades preexistentes.

Desde el CIC San Carlos señalaron que este tipo de actividades forman parte de una estrategia permanente de promoción de la salud, orientada a acercar información y herramientas preventivas a los vecinos, contribuyendo así al cuidado y bienestar de toda la comunidad.