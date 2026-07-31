Detención por violencia de género en Barranqueras por amenazas y agresiones

Efectivos de la Comisaría Segunda de Barranqueras detuvieron a un hombre por agredir y amenazar a su pareja con un arma de fuego, incautando pruebas clave durante la intervención.

Hoy 03:19

En un reciente caso de violencia de género en Barranqueras, las autoridades locales lograron la aprehensión de un sospechoso tras una rápida investigación. La intervención fue llevada a cabo por efectivos de la Comisaría Segunda, quienes respondieron a una denuncia formal.

La denuncia fue presentada por una mujer de 26 años, quien relató haber sido agredida físicamente y amenazada con un arma de fuego durante un incidente en su hogar. Este episodio alarmante motivó una intervención judicial ordenada por la Fiscalía de Investigación Penal N° 11.

Los efectivos policiales iniciaron la búsqueda del sospechoso, quien intentó ocultar su identidad al ser abordado. Sin embargo, gracias a una fotografía proporcionada por la denunciante, los agentes pudieron identificarlo con certeza y regresar al domicilio del acusado.

Al llegar al lugar, el hombre mostró una actitud hostil y trató de resistirse a la aprehensión, lo que resultó en un forcejeo con los agentes. Finalmente, fue reducido y capturado por el personal policial.

Durante el procedimiento, en presencia de un testigo, se logró incautar una pistola calibre 22 de la marca Bersa, junto a un cargador que contenía nueve cartuchos, así como 16 municiones adicionales. También se encontraron un teléfono celular, dinero en efectivo y documentación relevante.

Además, los agentes hallaron un aire comprimido en el interior del inmueble, el cual fue también incautado como parte de la investigación. El detenido fue trasladado a Medicina Legal para su examen correspondiente y quedó a disposición de la Fiscalía.

Las autoridades continúan con las actuaciones judiciales necesarias para esclarecer el caso, resaltando el compromiso de la policía del Chaco en la lucha contra la violencia de género.