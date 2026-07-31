Robo y vandalismo en la escuela General San Martín de Santa Fe

La escuela General San Martín en Santa Fe fue objeto de un robo y vandalismo, lo que ha llevado a una investigación policial en curso.

Hoy 04:13

La escuela General San Martín, situada en la intersección de Espora y Gaboto en el barrio San Martín de Santa Fe, fue víctima de un robo durante la noche del miércoles o en las primeras horas del jueves.

Minutos antes de las 7.50, los efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar, donde dialogaron con las autoridades del establecimiento educativo, quienes informaron que un portón de acceso al patio interno había sido forzado.

El portero descubrió que se habían sustraído placas de bronce y que faltaban elementos de limpieza guardados en un armario, aunque la cantidad exacta de lo robado aún no ha sido determinada.

Hasta el momento, los responsables del robo no han sido identificados y no se han realizado detenciones ni se han recuperado bienes robados.

Tras la denuncia, la Policía llevó a cabo una inspección de las instalaciones y realizó un recorrido por el barrio en busca de testigos que pudieran proporcionar información sobre el incidente.

Los investigadores también confirmaron la existencia de cámaras de videovigilancia en la zona, cuyas grabaciones podrían ser fundamentales para identificar a los delincuentes involucrados en el robo.

La situación ha sido comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que ha coordinado acciones con el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ha solicitado la búsqueda de testigos y la obtención de las imágenes de las cámaras de seguridad para llevar a cabo los peritajes criminalísticos necesarios.