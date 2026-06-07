Nediani impulsa el desarrollo integral de las infancias a través de las danzas folclóricas

El intendente entregó materiales para la confección de vestimenta a la Academia Alma Folclórica, que trabaja con más de 30 chicos del barrio Independencia y fomenta el desarrollo cultural, social y emocional a través de la danza.

Hoy 15:28

En el marco de las acciones destinadas a fortalecer la cultura local y acompañar a las instituciones comunitarias, el intendente de La Banda, Roger Elías Nediani, mantuvo un encuentro con integrantes de la Academia de Danzas Alma Folclórica, que desarrolla sus actividades en el barrio Independencia.

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Durante la reunión, el jefe comunal destacó el valor que tiene la danza folclórica en la formación de niños y niñas, no solo como una expresión artística vinculada a las tradiciones, sino también como una herramienta que contribuye a su crecimiento personal.

"La danza folclórica no solo preserva nuestras costumbres, sino que aporta al desarrollo integral de los chicos", expresó Nediani. En ese sentido, señaló que la práctica constante favorece la coordinación motriz, la memoria y la concentración, además de fortalecer aspectos emocionales como la confianza y la capacidad de expresarse frente a otras personas.

Por su parte, Lorena Damiana, integrante de la academia, explicó que actualmente trabajan con alrededor de 36 niños del barrio, muchos de ellos provenientes de familias de escasos recursos. Según indicó, la institución sostiene sus actividades mediante la organización de beneficios y la colaboración de vecinos.

En esta oportunidad, la agrupación recibió rollos de tela para la confección de los trajes de los bailarines, un aporte que permitirá a los pequeños continuar participando en presentaciones y eventos culturales. Además, destacó que el municipio acompaña habitualmente con ayuda para la realización de actividades destinadas a recaudar fondos.

Las clases de Alma Folclórica se desarrollan de lunes a viernes, desde las 19.30, en la canchita ubicada sobre calle Dalmiro Coronel Lugones, en el barrio Independencia.

Desde la academia invitaron a los vecinos a sumarse a las actividades y a colaborar con el crecimiento del espacio, que busca brindar oportunidades de contención, aprendizaje y expresión cultural a niños de la comunidad. Quienes deseen obtener más información o realizar aportes pueden comunicarse al 3855385430.

"Apoyar la danza es apoyar nuestras raíces y la educación integral de los niños, además de fortalecer nuestra identidad cultural", concluyó Lorena Damiana.