"Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós": el mensaje de la familia del Indio Solari en pleno velatorio

Miles de fanáticos comenzaron a despedir al histórico músico en el Polideportivo José María Gatica. Ante la multitudinaria convocatoria, su familia difundió un emotivo mensaje de agradecimiento y pidió transitar la jornada en paz.

Hoy 15:50

El velatorio público de Indio Solari comenzó este domingo por la mañana en el Polideportivo José María Gatica, donde miles de seguidores se congregaron para darle el último adiós al emblemático músico argentino.

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Desde las primeras horas de la jornada, una extensa fila de fanáticos se extendía por varias cuadras en las inmediaciones del predio, reflejando la magnitud de la convocatoria y el profundo vínculo que el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota construyó con su público a lo largo de décadas.

En medio de las muestras de afecto, la familia del artista publicó un comunicado a través de las redes sociales oficiales del músico para agradecer el acompañamiento de los seguidores y transmitir un mensaje de serenidad.

"La despedida al Indio ya comenzó. Todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera, dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas", expresaron en el texto difundido durante la mañana.

Ante la gran cantidad de personas que se acercaron al lugar, los familiares también buscaron llevar tranquilidad respecto al desarrollo de la ceremonia. En ese sentido, remarcaron que "habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós", garantizando que todos los fanáticos puedan rendir homenaje al artista.

El mensaje además destacó uno de los valores históricamente asociados a la comunidad ricotera: la solidaridad entre los seguidores. "Mientras se espera y se camina, nos cuidamos entre todos, sin distinciones, como siempre lo hemos hecho y él esperaba de nosotros", señalaron.

La despedida se desarrolla en un clima de profundo respeto y emoción, con miles de personas que llegan desde distintos puntos del país para recordar al músico que marcó a varias generaciones y se convirtió en una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.