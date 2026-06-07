Preocupación en Dinamarca: Eriksen se volvió a desplomar en el campo de juego y se suspendió el amistoso con Ucrania

El mediocampista ya había sufrido un infarto en junio de 2021 con la camiseta de su selección.

Hoy 17:07

El mundo del fútbol volvió a vivir un momento de enorme preocupación por Christian Eriksen. El volante de la Selección de Dinamarca se desplomó este domingo durante un amistoso ante Ucrania, disputado en el Nature Energy Park de Odense, y debió ser asistido de urgencia por el cuerpo médico.

El episodio ocurrió a los 66 minutos del segundo tiempo, cuando el futbolista de 34 años se llevó las manos al pecho y cayó sobre el césped, generando un silencio absoluto en el estadio. Ante la gravedad de la situación, el encuentro fue suspendido.

Los médicos ingresaron rápidamente al campo de juego para atender al jugador, en una escena que recordó inevitablemente lo ocurrido en la Eurocopa 2021, cuando Eriksen sufrió un colapso durante un partido ante Finlandia y debió ser reanimado con maniobras de RCP.

Esta vez, afortunadamente, el panorama fue distinto. A los pocos minutos, el mediocampista pudo reincorporarse por sus propios medios y se retiró consciente de la cancha, mientras el público lo despidió con un fuerte aplauso.

Tras el susto, la Selección de Dinamarca llevó tranquilidad con un comunicado oficial: “Eriksen está consciente y se encuentra bien, dadas las circunstancias”.

El futbolista de Manchester United, con pasado en Ajax y Tottenham, fue trasladado al Hospital Universitario de Odense para realizarse estudios médicos y determinar qué provocó el nuevo episodio.

Desde aquel colapso sufrido en 2021, Eriksen lleva implantado un DAI, un desfibrilador automático implantable que monitorea de manera permanente el ritmo cardíaco y puede intervenir ante arritmias graves.

La situación generó conmoción entre sus compañeros, rivales y todo el público presente. Los jugadores de ambos seleccionados se reunieron en círculo dentro del campo de juego, en medio de la incertidumbre y la preocupación por el estado del volante danés.

Por ahora, la información oficial indica que Eriksen permanece consciente y bajo observación médica. Dinamarca aguarda nuevos estudios para conocer con precisión los motivos del desmayo y definir los próximos pasos.