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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 JUN 2026 | 19º
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Regionales

Robaron una batería de auto y abandonaron una pierna ortopédica durante la fuga

El insólito episodio ocurrió en Rosario. Una vecina encontró la prótesis frente a su casa y decidió iniciar una búsqueda en redes sociales para localizar a su dueño.

Hoy 19:33

Una situación tan llamativa como inesperada sorprendió a vecinos de la zona norte de Rosario, donde una mujer encontró una pierna ortopédica abandonada frente a su domicilio luego de un robo ocurrido en el barrio.

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Según relató la vecina, todo comenzó cuando delincuentes sustrajeron la batería de un automóvil estacionado en las inmediaciones. Sin embargo, lo que parecía un hecho de inseguridad más tomó un giro insólito durante la huida de los sospechosos.

De acuerdo con las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la vivienda, uno de los presuntos ladrones habría perdido una prótesis ortopédica mientras escapaba del lugar, dejando el elemento tirado sobre la vereda.

La escena quedó grabada y rápidamente llamó la atención de la propietaria, quien decidió compartir lo ocurrido en distintos grupos de Facebook con la intención de averiguar quién era el dueño de la prótesis y conocer qué había sucedido durante el robo.

La publicación no tardó en viralizarse, generando cientos de comentarios y reacciones entre usuarios que expresaron sorpresa por lo ocurrido y aportaron todo tipo de interpretaciones sobre el episodio.

El hecho despertó además una ola de bromas en redes sociales, donde muchos compararon la situación con una versión moderna y delictiva del cuento de Cenicienta, aunque en este caso el objeto olvidado no fue un zapato de cristal sino una pierna ortopédica.

Mientras tanto, la incógnita sobre la identidad del propietario de la prótesis continúa abierta y el curioso hallazgo sigue generando repercusión entre los usuarios de las redes sociales.

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