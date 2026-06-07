Las ventas minoristas de las pymes cayeron en mayo y acumulan 13 meses consecutivos en baja

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas volvieron a mostrar signos de debilidad durante mayo. Según un informe difundido por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, el sector registró una caída interanual del 1,2%, completando así trece meses consecutivos de retracción.

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Si bien el relevamiento reflejó una mejora del 1,2% en comparación con abril, el repunte no alcanzó para revertir la tendencia acumulada. Entre enero y mayo, las ventas exhibieron una baja del 3,1%, en un contexto marcado por la prudencia de los consumidores y la concentración del gasto en productos esenciales.

El informe también reveló un deterioro en el ánimo de los comerciantes. El 45,1% de los encuestados consideró que la situación de su negocio empeoró respecto de un año atrás, mientras que el 48,2% sostuvo que permanece sin cambios. Ambos indicadores mostraron una evolución menos favorable que la registrada durante abril.

Los rubros esenciales resistieron mejor

Entre los distintos sectores analizados, los vinculados a bienes de primera necesidad fueron los que mostraron un mejor desempeño. El rubro Farmacia encabezó las subas interanuales con un crecimiento del 8,2%, seguido por Perfumería, que avanzó 2,3%, y Alimentos y bebidas, con una mejora del 0,2%.

En contraste, las mayores caídas se observaron en actividades relacionadas con consumos postergables. Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles registró un retroceso del 8,9%, mientras que Textil e indumentaria cayó 5,2%.

Desde CAME señalaron que durante mayo los hogares continuaron destinando gran parte de sus ingresos a cubrir gastos básicos, limitando la adquisición de productos no esenciales.

El comercio electrónico creció, pero no alcanzó

Las ventas realizadas a través de canales digitales volvieron a mostrar una evolución más dinámica que la actividad general. Los comercios con presencia física registraron un incremento interanual del 15,2% en las ventas online y una mejora mensual del 3,7%.

Sin embargo, ese crecimiento no logró compensar la caída observada en el conjunto del comercio minorista. Según la entidad empresaria, el consumo continúa impulsado principalmente por promociones, liquidaciones de stock y herramientas de financiamiento.

Expectativas moderadas para los próximos meses

De cara al futuro, los comerciantes mantienen una visión cautelosa. Casi la mitad de los encuestados, el 48,4%, considera que la actividad permanecerá estable durante los próximos doce meses, mientras que el 38,8% espera una mejora y el 12,8% prevé un escenario más complejo.

La prudencia también se refleja en las decisiones de inversión. El 59,4% de los empresarios consultados considera que no es un momento adecuado para realizar nuevas inversiones, frente a apenas un 12,5% que observa oportunidades para expandirse.

Además de la debilidad del consumo, el sector continúa enfrentando el impacto de los mayores costos operativos y las actualizaciones tarifarias, factores que reducen los márgenes de rentabilidad y obligan a muchas empresas a concentrarse en sostener su funcionamiento cotidiano antes que en proyectar nuevas inversiones.