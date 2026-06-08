Fumigación en la Capital: la Municipalidad comunicó cuáles serán los barrios alcanzados esta semana

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios en donde se trabajará esta semana en la continuidad de su cronograma de fumigaciones, en el marca de su programa anual preventivo.

Hoy 08:22

De acuerdo a lo informado, este lunes las tareas se realizarán en los barrios Almirante Brown (Jerarquizado Municipal, ampliación 100 vivendas, Duplex), Islas Malvinas (sector Duplex y Parque de la Paz), Jardín, Los Flores, todas sus ampliaciones, Virgen de Guadalupe), La Costa (300 y 450 viviendas) e Independencia (Ulluas, Telefónicos, Parque del Rio I, II y III).

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El martes la fumigaciones se harán en los barrios Cabildo (Ciudad del Niño), Belgrano (Palomar), 8 de Abril, Cáceres, Reconquista y La Católica.

El miércoles se localizarán los barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Lomas del Golf (sectores Rivera y Altos), Parque, Juan XXIII (sector Triángulo) y San Francisco.

El jueves las pulverizaciones se realizarán en los barrios Aeropuerto (todas sus ampliaciónes), Borges (Villa Borges, 1° y 2° ampliación, Coesa) y Huaico Hondo (sector Tarapaya y Villa Tranquila).

El viernes será el turno de los barrios General Paz (Dr. René Favaloro), Belén (Santa Teresita), John Kennedy, Autonomía, Santa Rosa de Lima y San José de Flores.