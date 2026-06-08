Estudiantes de los departamentos Loreto, Aguirre y Mitre vivieron una grata experiencia en Casa de Gobierno

Alumnos del interior provincial participaron del programa “Conociendo mi provincia”, donde compartieron actividades culturales, recorrieron espacios emblemáticos y conocieron instituciones de la Capital.

Hoy 13:53

El jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, recibió este lunes al mediodía la visita de alumnos de las escuelas N° 558 de Burra Huañuna; N° 427 de Monte Redondo y N° 1.075 de Guanaco Sombriana que impactan en el Agrupamiento N° 86.143, con sede en el Colegio Secundario de la localidad de San Gregorio, en el departamento Loreto.

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También estudiantes del Instituto Francisco de Aguirre de la ciudad de Pinto, departamento Aguirre; del Agrupamiento N° 86.092 de la localidad de Lote 24 y Casares, departamento Mitre, y de la Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral N° 28 de Pinto.

Esta actividad forma parte del programa “Conociendo mi provincia” que permite que jóvenes de todo el interior puedan compartir un viaje por lugares emblemáticos de la ciudad Capital, Las Termas de Río Hondo y Villa La Punta.

Durante la visita, los alumnos junto a sus autoridades compartieron un emotivo momento al interpretar danzas y música folclórica, poniendo en valor las tradiciones y la identidad santiagueña. Además, recibieron camisetas de la Selección Argentina como parte de las actividades alusivas al Mundial de Fútbol 2026, en un gesto que despertó entusiasmo y alegría.

En este marco, Araujo resaltó: “Este programa les permite a muchos chicos conocer lugares emblemáticos y representativos de nuestra historia, nuestra cultura y nuestras instituciones. Pero también les brinda la posibilidad de recorrer presencialmente distintos puntos de la provincia que, de otra manera, quizás no podrían conocer. En una etapa tan significativa como la secundaria, estas experiencias dejan recuerdos para toda la vida y permiten aprender desde lo vivencial, complementando los conocimientos que se adquieren en el aula”.