Los jugadores que preocupan a Scaloni a una semana del debut de Argentina en el Mundial

El cuerpo técnico sigue de cerca a varios futbolistas y definirá en las próximas horas si debe hacer cambios en la lista.

Hoy 15:01

A una semana del debut de la Selección Argentina en el Mundial, las alarmas siguen encendidas en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Varios futbolistas importantes arrastran molestias físicas y todavía no pudieron entrenarse con normalidad junto al grupo.

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Los casos que más preocupan son los de Leandro Paredes, Julián Álvarez, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, quienes continúan con trabajos diferenciados y no serán parte del amistoso ante Islandia, último ensayo previo al estreno mundialista.

La situación genera inquietud porque afecta zonas sensibles del equipo. Por un lado, el mediocampo pierde momentáneamente a Paredes, una pieza de peso en la estructura de Scaloni. Por otro, el cuerpo técnico tiene complicaciones en el lateral derecho, donde Molina y Montiel son las dos opciones naturales del plantel.

A ese panorama se suma la baja definitiva de Leonardo Balerdi, quien quedó descartado por una lesión en el sóleo. El entrenador todavía no definió quién ocupará su lugar en la lista y dejó abierta la posibilidad de realizar más de una modificación si alguno de los jugadores tocados no llega en condiciones.

Scaloni fue claro al hablar del tema y marcó el amistoso ante Islandia como una fecha clave para tomar decisiones. La idea del cuerpo técnico es evaluar cómo responden los futbolistas a las exigencias de los próximos días antes de definir si continúan o no dentro del plantel mundialista.

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“No quiero alarmar, pero no todos los jugadores están al 100% físicamente. A lo mejor no es solo un central lo que tenemos que sumar a la lista. No queremos apresurarnos, aunque alguna idea tenemos. Vamos a esperar al partido del martes y ver cómo están los chicos”, explicó el entrenador.

La buena noticia para la Selección llegó con Nicolás Paz. El jugador del Como, que venía trabajando diferenciado por molestias musculares, respondió bien a las exigencias y ya se sumó al grupo con normalidad.

También hubo alivio por Lionel Messi y Cristian “Cuti” Romero, quienes habían encendido algunas alarmas por sus estados físicos, pero ya trabajaron a la par del plantel y quedaron disponibles para sumar minutos ante Islandia.

Con ese panorama, Scaloni afronta horas decisivas. El amistoso del martes servirá no solo como última prueba futbolística antes del Mundial, sino también como un examen físico determinante para terminar de definir la lista con la que Argentina iniciará la defensa del título.