Caso Agostina Vega: hallaron dos ADN debajo de las uñas de la adolescente

El abogado de la familia, Carlos Nayi, confirmó el hallazgo de dos perfiles genéticos en las uñas de la adolescente asesinada en Córdoba. Además, informó que la Justicia ordenó pericias psicológicas y psiquiátricas al único detenido, Claudio Gabriel Barrelier.

Hoy 19:14

La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en la ciudad de Córdoba, sumó en las últimas horas una prueba que podría resultar determinante para el avance de la causa. El abogado de los abuelos de la víctima, Carlos Nayi, confirmó que los peritos encontraron rastros de dos perfiles genéticos debajo de las uñas de la menor.

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Durante una entrevista brindada este lunes, el letrado aseguró: “Se encontraron dos ADN debajo de las uñas de Agostina”. El dato es considerado de especial relevancia para los investigadores, ya que podría aportar información sobre las últimas horas de la adolescente y ayudar a reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Por el momento no trascendió a quiénes pertenecen esos perfiles genéticos ni si coinciden con personas que ya forman parte del expediente. Sin embargo, los resultados de los estudios podrían abrir nuevas líneas de investigación o reforzar las hipótesis que actualmente maneja la fiscalía.

Nayi también informó que la Justicia dispuso la realización de una pericia psicológica y psiquiátrica a Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido e imputado por femicidio. Según explicó el abogado, el objetivo es determinar “si comprende sus actos” y evaluar su estado mental dentro del proceso judicial.

En paralelo, se conoció que Barrelier fue dado de alta luego de haber permanecido internado durante los últimos días. Desde el Servicio Penitenciario de Córdoba informaron que presenta un buen estado de salud y que continúa alojado a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

La causa es instruida por el fiscal Raúl Garzón, quien imputó a Barrelier por el delito de femicidio tras el hallazgo del cuerpo de Agostina. Los primeros resultados de la autopsia determinaron que la adolescente murió por asfixia mecánica y que presentaba graves lesiones, elementos que forman parte de las pruebas analizadas por los investigadores.

Mientras continúan las pericias y la recolección de evidencias, la aparición de estos nuevos perfiles genéticos se perfila como uno de los elementos más importantes de la causa, que busca esclarecer por completo lo ocurrido con la adolescente y determinar si hubo otras personas involucradas en el hecho.