Fuerte posteo de un familiar de Ronald Araújo contra Bielsa: “Gracias por lesionar jugadores”

El defensor de Uruguay viajó a España para tratar una lesión muscular a días del debut en el Mundial 2026. Su hermano Maikel apuntó contra el entrenador argentino.

Hoy 19:39

La previa del Mundial 2026 sumó un nuevo foco de tensión en la Selección de Uruguay. A pocos días del debut ante Arabia Saudita, la principal preocupación pasa por el estado físico de Ronald Araújo, uno de los pilares defensivos del equipo de Marcelo Bielsa.

La Asociación Uruguaya de Fútbol informó en sus redes sociales que el defensor sufrió una lesión muscular, situación que encendió las alarmas en el cuerpo técnico y también generó malestar en el entorno del jugador.

Tras conocerse la noticia, Maikel Araújo, hermano del futbolista, dejó un duro comentario dirigido al entrenador argentino. “Gracias por lesionar jugadores a días del Mundial”, escribió, en un mensaje que rápidamente tomó repercusión.

Araújo es considerado una pieza clave en la defensa uruguaya. Su presencia en los últimos compromisos de la Celeste confirma su importancia dentro del esquema de Bielsa: fue titular en los últimos tres amistosos y en tres de los últimos cuatro partidos clasificatorios.

Con 27 partidos y un gol con la camiseta de Uruguay, el ex Rentistas y Boston River se consolidó como uno de los referentes de la zaga y su posible ausencia representaría un golpe importante para el debut mundialista.

Por lo pronto, el defensor viajó a España para tratar su lesión muscular. Si bien no habría una rotura fibrilar, el dolor mantiene en duda su presencia en el primer partido de Uruguay, previsto para el lunes 15 de junio ante Arabia Saudita por el Grupo H.

La idea del cuerpo técnico es no desafectarlo de la nómina y esperar su evolución en los próximos días. En Uruguay confían en que pueda estar disponible para los siguientes compromisos ante Cabo Verde y, especialmente, frente a España.

Mientras tanto, la frase de su hermano volvió a poner bajo la lupa la exigencia física en la recta final antes del Mundial y dejó expuesta la tensión que se vive en el entorno de la Celeste.