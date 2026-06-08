La familia del Indio Solari agradece a los fans por su despedida

La familia del Indio Solari expresó su agradecimiento a los fanáticos que se unieron a la despedida en Villa Domínico mediante un comunicado en sus redes sociales.

Hoy 19:16

La familia del Indio Solari ha emitido un comunicado en sus redes oficiales para dar las gracias a los fanáticos que se acercaron a Villa Domínico para el último adiós al icónico músico.

El velatorio se llevó a cabo en el Polideportivo José María Gatica de Avellaneda, donde los seguidores del artista se congregaron en un evento masivo para honrar su memoria tras su fallecimiento a los 77 años.

En el comunicado, la familia expresó: “Ya está, ahora la lluvia nos manda a todos a casita”, reflejando el cierre emocional de este momento significativo.

La familia también destacó el esfuerzo monumental que se realizó para organizar la despedida, coordinando un operativo en tiempo récord que permitió que miles de admiradores pudieran rendir homenaje al artista.

“Las despedidas son estos dolores dulces”, mencionaron, citando una frase de la canción “Gualicho” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, enfatizando la tristeza de la pérdida y la celebración de su legado musical.

Al describir el ambiente en la casa del músico en Parque Leloir, la familia compartió que el equipo Marshall de su guitarra y el sistema de sonido estaban encendidos, invitando a los fanáticos a seguir disfrutando de su música: “Hagamos eso. Que su música no pare nunca más”, solicitaron.

Durante el velorio, la fila para ingresar alcanzó una longitud de aproximadamente 8 kilómetros, evidenciando la magnitud de la convocatoria y el impacto del artista en la comunidad.