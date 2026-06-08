Una figura de Argelia desafió a la Selección Argentina antes del Mundial: “Le ganaremos a Messi”

Ibrahim Maza, mediocampista del Bayer Leverkusen, calentó la previa del debut mundialista ante el equipo de Lionel Scaloni. El partido será el 16 de junio en Kansas.

Hoy 19:28

A una semana del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, una de las figuras de Argelia lanzó una frase picante y le puso condimento a la previa del estreno ante el equipo de Lionel Scaloni.

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Se trata de Ibrahim Maza, mediocampista del Bayer Leverkusen, quien no dudó al hablar del primer partido de su selección en la Copa del Mundo, previsto para el 16 de junio en Kansas.

“Le ganaremos a Messi”, expresó el futbolista de 20 años, en referencia al capitán argentino y principal figura del seleccionado nacional.

Maza, que disputará su primer gran torneo con Argelia, también dejó otra frase fuerte sobre el plantel argentino. “Ellos provocan mucho, pero tenemos que ponerle ganas al partido y jugar con la cabeza”, señaló.

Mientras tanto, Scaloni transita la recta final de la preparación con algunas preocupaciones físicas dentro del plantel. Argentina viene de vencer 2-0 a Honduras en su primer amistoso previo al Mundial y este martes enfrentará a Islandia en el último ensayo antes del debut.

Ese partido será clave para terminar de evaluar a los futbolistas que arrastran molestias y definir si habrá alguna otra modificación en la lista, luego de la baja de Leonardo Balerdi por lesión.

Las principales dudas pasan por Leandro Paredes, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, quienes todavía no están recuperados en su totalidad y trabajan de manera diferenciada.

El panorama preocupa porque afecta zonas sensibles del equipo: el mediocampo y el lateral derecho, donde Molina y Montiel son las dos opciones naturales del plantel.

Con este contexto, el cuerpo técnico argentino trabaja contrarreloj para llegar al debut mundialista con el equipo en las mejores condiciones posibles. Del otro lado, Argelia ya empezó a calentar la previa con declaraciones que no pasaron desapercibidas.