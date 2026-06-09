Juicio por la muerte de Maradona: Dalma y dos imputados darán testimonio

La hija mayor del Diez fue convocada por la fiscalía para declarar este martes. También ampliarán sus indagatorias Mariano Perroni, jefe de enfermeros, y Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga.

Hoy 01:06

El juicio que busca determinar las responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este martes una audiencia clave con la declaración de Dalma Maradona y la ampliación de las indagatorias de dos de los siete imputados en la causa.

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La jornada comenzará con el testimonio de Gabriel Charovsky, jefe de auditoría de la prepaga, considerado una pieza importante para la estrategia de la fiscalía. Posteriormente será el turno de Dalma, la hija mayor del exfutbolista, quien volverá a brindar su versión sobre los hechos que rodearon los últimos días de vida de su padre.

Además, el tribunal escuchará las declaraciones de Mariano Perroni, jefe de enfermeros, y Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga. Ambos ya habían adelantado que ampliarían sus indagatorias durante el desarrollo del debate oral. Mientras Perroni aseguró que responderá preguntas de todas las partes, Forlini solo aceptará consultas de su defensa.

Según trascendió, Perroni buscará respaldar su postura con una prueba incorporada recientemente al expediente. Se trata de un audio en el que advertía a sus superiores sobre las deficiencias de la internación domiciliaria de Maradona y la falta de recursos para responder ante una emergencia médica.

Por su parte, Forlini intentará explicar cuál fue su función dentro del esquema de atención médica, aclarar distintos mensajes exhibidos durante el juicio y sostener que la familia de Maradona y sus médicos tratantes habían asumido el compromiso de conseguir un médico clínico para realizar el seguimiento del paciente en su domicilio.

La expectativa también está puesta en el testimonio de Dalma Maradona, quien ya había declarado en abril de 2025 durante el juicio que posteriormente fue declarado nulo. En aquella oportunidad aseguró que tanto ella como su hermana habían advertido a los profesionales de la salud sobre el deterioro de su padre. “Le habíamos dicho a Luque, Cosachov y Díaz que no lo veíamos bien a papá”, afirmó.

Durante esa declaración también recordó los últimos contactos que mantuvo con el exfutbolista en el contexto de las restricciones impuestas por la pandemia. “El último tiempo ya no reconocí a mi papá porque ya no se reía, se perdía. Estábamos en una videollamada y no sabía quién estaba del otro lado”, relató ante el tribunal.

Hacia el final de su testimonio, la hija del Diez cuestionó duramente el accionar del equipo médico que atendía a su padre. “Nos seguimos enterando cosas al día de hoy. Sigue siendo muy doloroso el maltrato que recibió y yo no sabía. En lo que a mí respecta lo extraño todos los días de mi vida y si ellos hubieran hecho su trabajo, esto se podría haber evitado”, sostuvo.

También recordó el impacto que tuvo conocer detalles de las últimas horas de vida del exfutbolista. “Cuando nos dijeron que estuvo agonizando y que nadie le ofreció ayuda, fue muy doloroso. Tengo la tranquilidad de saber que hice todo lo que tenía a mi alcance. Nunca pensé que este fuera a ser el desenlace”, concluyó.