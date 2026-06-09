El tiempo en Santiago del Estero para este martes 9 de junio: se espera una jornada fresca y con cielo mayormente nublado

La jornada comenzará con temperaturas bajas y abundante nubosidad en Santiago del Estero. Según el pronóstico oficial, no se esperan precipitaciones y el miércoles continuará el tiempo estable, aunque con una leve baja de la temperatura máxima.

Hoy 01:47

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 9 de junio una jornada fresca y con cielo mayormente nublado en Santiago del Estero, en el marco de una semana que se presenta con condiciones estables y sin lluvias.

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De acuerdo con el organismo, la temperatura mínima será de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C durante la tarde. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% a lo largo de toda la jornada.

El cielo permanecerá mayormente nublado desde la madrugada y se mantendrá con abundante cobertura nubosa durante gran parte del día. En tanto, los vientos soplarán del sector noreste, con velocidades estimadas entre los 7 y 22 kilómetros por hora.

Para el miércoles, el pronóstico indica que continuarán las condiciones estables, con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 18°C, lo que marcará un leve descenso térmico en comparación con la jornada de este martes.