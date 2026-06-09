Un juguete filtrado de Spider-Man: Brand New Day podría haber revelado el personaje de Sadie Sink

Un supuesto producto de merchandising reavivó las teorías sobre el rol de la actriz en el Universo Cinematográfico de Marvel, con Jean Grey como principal candidata.

Hoy 07:32

Un nuevo rumor volvió a instalar el misterio en torno a “Spider-Man: Brand New Day”. En las últimas horas, la circulación de la imagen de un supuesto juguete vinculado a la película podría haber revelado la identidad del personaje que interpreta Sadie Sink, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial.

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La actriz, reconocida por su papel en “Stranger Things”, se incorporó al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en medio de un fuerte hermetismo. Desde entonces, las especulaciones sobre su personaje se multiplicaron, con teorías que la vinculan a figuras como Shathra, Reina Araña y Mary Jane Watson.

Sin embargo, la hipótesis que más fuerza cobró en los últimos meses es la de Jean Grey, uno de los personajes centrales de los X-Men. La reciente filtración parece reforzar esa posibilidad.

La imagen difundida muestra un supuesto colgante coleccionable de la película con la figura de una joven pelirroja de rasgos similares a Sink. El detalle que llamó la atención de los seguidores es la presencia de energías rosadas que emergen de sus manos, ojos y cabeza, un recurso visual tradicionalmente asociado a los poderes telepáticos y telequinéticos de Jean Grey.

Este elemento llevó a que gran parte de la comunidad interprete la imagen como una posible pista. Jean Grey, especialmente en su etapa como Marvel Girl, ha sido representada en reiteradas ocasiones con este tipo de efectos, lo que alimenta las especulaciones.

A esto se suman versiones previas que indicaban que el personaje de Sink tendría habilidades vinculadas al control mental, una característica que también coincide con el perfil del icónico personaje mutante.

En paralelo, algunos rumores sostienen que este personaje podría estar relacionado con el Departamento de Control de Daños, lo que abriría la puerta a un conflicto con Peter Parker y a una posible participación indirecta del héroe en una trama de mayor complejidad.

No obstante, la veracidad de la filtración sigue en duda. En un contexto donde las herramientas de inteligencia artificial permiten modificar o generar imágenes con gran nivel de realismo, resulta cada vez más difícil distinguir entre material auténtico y contenido manipulado. Además, algunos observadores señalaron inconsistencias entre el diseño del personaje y otros productos oficiales de la misma línea.

Sadie Sink

Mientras tanto, Marvel Studios mantiene el hermetismo en torno a la película. De manera oficial, se sabe que “Spider-Man: Brand New Day” transcurre cuatro años después de “No Way Home”, con un Peter Parker que vive en el anonimato y enfocado exclusivamente en su rol como superhéroe en Nueva York.

El elenco incluye a Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo, con dirección de Destin Daniel Cretton y guion de Chris McKenna y Erik Sommers.

La película tiene previsto su estreno el 31 de julio de 2026, y, como muestran estas versiones, aún mantiene varios secretos que continúan generando expectativa entre los seguidores.