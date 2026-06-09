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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUN 2026 | 15º
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Mascotas

Buscan intensamente a Tuerti, un gato que se perdió en el barrio 750 Viviendas

El felino, de color anaranjado y con un solo ojo, fue visto por última vez el domingo por la tarde. Su familia solicita colaboración para dar con su paradero.

Hoy 09:35

La búsqueda de “Tuerti”, un gato de color anaranjado y con un solo ojo, continúa en el barrio 750 Viviendas, sector Dúplex, manzana 37, donde se extravió días atrás.

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De acuerdo con lo informado por sus dueños, el animal fue visto por última vez el domingo 7 de junio alrededor de las 17 horas, y desde entonces no se tienen novedades sobre su paradero.

Ante esta situación, la familia solicitó la colaboración de los vecinos de la zona y alrededores para aportar cualquier información que permita localizarlo.

Cualquier dato o información sobre el animal puede comunicarse al 385 513-8035.

Los propietarios destacaron que se trata de un gato muy querido por el entorno familiar y esperan encontrarlo sano y salvo lo antes posible.

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