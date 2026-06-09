Buscan intensamente a Tuerti, un gato que se perdió en el barrio 750 Viviendas

Cobertura especial
Mundial 2026
El felino, de color anaranjado y con un solo ojo, fue visto por última vez el domingo por la tarde. Su familia solicita colaboración para dar con su paradero.
La búsqueda de “Tuerti”, un gato de color anaranjado y con un solo ojo, continúa en el barrio 750 Viviendas, sector Dúplex, manzana 37, donde se extravió días atrás. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO De acuerdo con lo informado por sus dueños, el animal fue visto por última vez el domingo 7 de junio alrededor de las 17 horas, y desde entonces no se tienen novedades sobre su paradero. Ante esta situación, la familia solicitó la colaboración de los vecinos de la zona y alrededores para aportar cualquier información que permita localizarlo. Cualquier dato o información sobre el animal puede comunicarse al 385 513-8035. Los propietarios destacaron que se trata de un gato muy querido por el entorno familiar y esperan encontrarlo sano y salvo lo antes posible.
La búsqueda de “Tuerti”, un gato de color anaranjado y con un solo ojo, continúa en el barrio 750 Viviendas, sector Dúplex, manzana 37, donde se extravió días atrás.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
De acuerdo con lo informado por sus dueños, el animal fue visto por última vez el domingo 7 de junio alrededor de las 17 horas, y desde entonces no se tienen novedades sobre su paradero.
Ante esta situación, la familia solicitó la colaboración de los vecinos de la zona y alrededores para aportar cualquier información que permita localizarlo.
Cualquier dato o información sobre el animal puede comunicarse al 385 513-8035.
Los propietarios destacaron que se trata de un gato muy querido por el entorno familiar y esperan encontrarlo sano y salvo lo antes posible.