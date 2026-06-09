Beatriz Yunes será la candidata libertaria en Capital: "Para generar el cambio hay que involucrarse"

La postulante a intendente por La Libertad Avanza presentó en Radio Panorama sus principales ejes de campaña y cuestionó el funcionamiento actual del Estado municipal. El lanzamiento oficial será esta tarde.

Hoy 13:31

La dirigente Beatriz Yunes será la candidata a intendente de la Capital por La Libertad Avanza, y en la previa de su lanzamiento oficial brindó definiciones sobre su propuesta política en diálogo con Radio Panorama, junto al presidente del partido en la provincia, Tomás Figueroa.

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“Para generar el cambio hay que involucrarse, desde la queja no se puede. Los ciudadanos comunes tenemos la posibilidad de involucrarnos”, expresó Yunes, al explicar las razones de su candidatura.

En ese sentido, destacó su perfil ligado al ámbito privado. “Trabajo en la empresa familiar y tengo una galería de arte. Tengo la experiencia del trabajo en gestión”, afirmó.

Respecto a sus principales propuestas, señaló que su plan de gobierno estará enfocado en ordenar la ciudad, con especial atención en problemáticas como el tránsito y la recolección de residuos. “Las tres ideas fuertes van a ser el orden, en tránsito, que es caótico y con respecto a la limpieza, hay basurales en toda la ciudad. Transparencia en la gestión de los recursos públicos y la modernización del Estado”, sostuvo.

Además, planteó la necesidad de avanzar en la digitalización de los procesos administrativos, al considerar que el sistema actual “solo complica la vida del vecino, sin agilizar los pasos”. También remarcó la importancia de incorporar tecnología para mejorar la seguridad.

Por su parte, el presidente de La Libertad Avanza en Santiago del Estero, Tomás Figueroa, cuestionó el esquema electoral vigente y propuso unificar los calendarios municipales con los nacionales. “No puede ser que Santiago tenga cuatro elecciones anuales. La gente tiene cierto hastío con la participación ciudadana”, expresó.

Asimismo, planteó la necesidad de trasladar al ámbito local herramientas aplicadas a nivel nacional. “Queremos trasladar la experiencia de Nación al municipio. Todo está digitalizado y en Santiago se sigue estampillando; para abrir un local comercial hay que hacer diez trámites”, señaló.

Finalmente, subrayó la importancia de fortalecer la representación legislativa del espacio. “Es importante tener representantes en el Concejo Deliberante”, concluyó.

El lanzamiento oficial de la candidatura de Yunes se realizará esta tarde en la sede partidaria de La Libertad Avanza en un acto donde se espera la presentación formal de su equipo y lineamientos de campaña.