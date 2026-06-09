“Me siento aliviada, fortalecida y agradecida”: habló la madre de Luciana tras su aparición

La adolescente de 15 años fue encontrada sana y salva en Jesús María luego de más de 30 horas de intensa búsqueda. Su madre expresó su emoción y agradeció el acompañamiento recibido durante las horas de incertidumbre.

Hoy 20:24

La aparición con vida de Luciana, la adolescente de 15 años que era buscada desde el lunes en Colonia Caroya, llevó alivio a su familia y a toda la comunidad que seguía de cerca el caso. Tras la confirmación oficial de su hallazgo, su madre, Elena, habló públicamente y expresó la emoción que sintió al conocer la noticia.

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Según informaron las autoridades, la joven fue encontrada sana y salva en la ciudad de Jesús María. El anuncio fue realizado por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien señaló que la adolescente se encuentra en buen estado de salud y fue trasladada a un centro médico para la realización de controles y estudios de rutina.

En diálogo con los medios de comunicación, la madre de la menor relató cómo vivió las más de 30 horas de búsqueda. “Luciana está bien, está hospitalizada, pasó un protocolo para hacer una serie de estudios, que es lo que corresponde”, explicó. Luego agregó: “Después de tantas horas, que 30 horas era una eternidad, me siento aliviada, fortalecida y agradecida”.

La mujer también contó que aún no había podido reencontrarse con su hija al momento de brindar la entrevista. “Luciana ya está resguardada y ahora esperar que yo la pueda abrazar, la pueda ver. Decirle que la amo, que la quiero”, manifestó con emoción.

Respecto a las circunstancias que rodearon la desaparición, Elena reconoció que todavía desconoce qué ocurrió. Además, señaló que su hija siempre fue una adolescente reservada y de perfil bajo. “Luciana es una chica muy solitaria, le gusta dibujar, la artesanía, vivimos en el campo y le gustan mucho los animales”, describió.

La búsqueda de la adolescente había generado una fuerte movilización de fuerzas de seguridad y organismos especializados, además de una amplia difusión a través de la Alerta Sofía. Tras confirmar el hallazgo, el ministro Quinteros adelantó que el fiscal Guillermo Monti brindará detalles sobre la investigación y las circunstancias en las que fue encontrada la joven.

Mientras tanto, la familia espera el esperado reencuentro con la adolescente, cuyo hallazgo puso fin a horas de angustia y preocupación que mantuvieron en vilo a gran parte de la provincia de Córdoba.