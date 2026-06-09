La imagen que conmueve a los fanáticos: la última foto del Indio Solari horas antes de morir

La muerte de Carlos Alberto "El Indio" Solari continúa generando homenajes y muestras de afecto en todo el país. En las últimas horas, una fotografía tomada apenas un día antes de su fallecimiento volvió a emocionar a miles de seguidores y se transformó en una de las imágenes más compartidas desde que se conoció la noticia de su muerte.

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La postal fue difundida por Gastón Daus, fotógrafo y asistente personal del músico, quien reveló que la imagen fue capturada el jueves 4 de junio en la residencia que el artista tenía en Parque Leloir. En ella se puede ver al cantante caminando por el jardín, con bastón, lentes oscuros y un abrigo gris, rodeado por árboles y el paisaje otoñal que caracterizaba el lugar donde eligió vivir durante sus últimos años.

La fotografía muestra a un Indio Solari alejado de los escenarios, pero fiel a la imagen que lo acompañó durante décadas. Con perfil bajo y lejos de la exposición pública, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota encontró en ese entorno la tranquilidad que buscó preservar para él y su familia.

La imagen adquirió un significado especial al conocerse que fue tomada apenas horas antes de su fallecimiento. El músico murió el viernes 5 de junio a los 77 años como consecuencia de un ACV hemorrágico. Desde hacía años convivía con una enfermedad neurodegenerativa que había limitado sus apariciones públicas, aunque nunca disminuyó el vínculo con sus seguidores.

La difusión de la fotografía llegó pocos días después de una despedida histórica. Durante 18 horas, una multitud de fanáticos se acercó al Microestadio Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda, para rendir homenaje al artista. Según cifras difundidas por las autoridades bonaerenses, cerca de un millón de personas participaron del velorio y pasaron frente al féretro para dejar flores, cantar sus canciones o simplemente despedirse.

Las filas se extendieron durante kilómetros y reunieron a seguidores llegados desde distintos puntos del país. Entre lágrimas, abrazos y canciones, muchos compararon la despedida con una última misa ricotera, reflejo del fenómeno cultural que el Indio Solari construyó a lo largo de más de cuatro décadas.

Para sus fanáticos, la fotografía compartida por Daus quedará como mucho más que una simple imagen. Es el último retrato conocido de un artista que marcó a generaciones enteras y cuya figura sigue despertando una devoción pocas veces vista en la historia de la música argentina.