¡Arrancó el Mundial! Así fue la Ceremonia Inaugural en México

El mítico Estadio Azteca fue escenario del show de apertura antes del partido entre México y Sudáfrica, con una puesta inspirada en la cultura mexicana y la participación de grandes artistas latinoamericanos.

Hoy 15:28

El Mundial 2026 tuvo este jueves su ceremonia inaugural en el mítico Estadio Azteca, en la previa del partido entre México y Sudáfrica, el primer encuentro oficial de la Copa del Mundo.

La Ciudad de México se vistió de gala para la apertura de la tercera Copa Mundial de la FIFA en tierras mexicanas, con un espectáculo cargado de música, identidad cultural y grandes figuras internacionales.

La ceremonia comenzó con una puesta en escena inspirada en las culturas originarias de México. Un tambor asociado a la tradición azteca y distintos símbolos vinculados al oro marcaron el inicio del show, que también incluyó un mensaje de bienvenida en español, inglés y dialectos mayas, en una clara referencia a la diversidad cultural del país anfitrión.

Luego, la música tomó protagonismo con la presentación de Maná, una de las bandas más representativas del rock en español. Ante un estadio repleto, el grupo interpretó el clásico “Oye mi amor”, acompañado por el público en uno de los primeros momentos fuertes de la jornada.

Más tarde fue el turno de Danny Ocean, quien aportó su repertorio de pop y música urbana al espectáculo. También se presentaron Belinda y Los Ángeles Azules, quienes interpretaron “Por Ella”, la canción oficial que grabaron para el álbum del Mundial 2026, con una propuesta que combinó cumbia mexicana y referencias a la pasión por el fútbol.

J Balvin también formó parte de la ceremonia con una actuación de “Una a la Vez”, tema lanzado junto a Ryan Castro. El colombiano volvió así a participar en un evento vinculado a la FIFA, luego de haber sido una de las figuras del espectáculo de la final del Mundial de Clubes 2025.

El cierre estuvo a cargo de Shakira, quien interpretó “Dai Dai”, el himno oficial del Mundial 2026 grabado junto a Burna Boy. La cantante colombiana reforzó de esta manera su histórico vínculo con la Copa del Mundo, especialmente recordado por “Waka Waka”, el éxito de Sudáfrica 2010 que quedó como una de las canciones más emblemáticas en la historia del torneo.

Con una ceremonia cargada de color, tradición y música latina, México dio inicio oficial a una Copa del Mundo histórica, organizada junto a Estados Unidos y Canadá.