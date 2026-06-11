Fernando López Alves: “Estamos construyendo un nuevo orden internacional y Santiago puede ser parte de ese proceso”

El académico de la Universidad de Salamanca participará del 1° Foro de Economías Regionales en Santiago del Estero, en el FORUM, y dialogó con Radio Panorama.

Hoy 21:55

El director académico del Programa de Estudios Internacionales y Globalización de la Universidad de Salamanca destacó el potencial de Santiago del Estero para integrarse a los nuevos desafíos tecnológicos y económicos. Participará del Primer Foro de Economías Regionales que se realizará en la provincia.

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La realización del Primer Foro de Economías Regionales en Santiago del Estero reunirá a especialistas, académicos y referentes del sector productivo para debatir los desafíos que plantea el nuevo escenario económico global. Entre los invitados destacados se encuentra el doctor en Ciencias Políticas Fernando López Alves, director académico del Programa de Estudios Internacionales y Globalización de la Universidad de Salamanca, quien llegó por primera vez a la provincia con expectativas de generar vínculos de cooperación a largo plazo.

Durante una entrevista concedida al programa “El Dueño de la Tarde” de Radio Panorama, el académico español explicó que su visita tiene como principal objetivo conocer la realidad santiagueña y explorar posibles áreas de colaboración entre la Universidad de Salamanca y distintos sectores de la provincia.

“Estoy aquí para aprender, para que me enseñen qué es lo que Santiago está haciendo bien y ver si podemos colaborar en un proyecto más ambicioso para el desarrollo económico de la provincia”, señaló.

López Alves destacó que la universidad española trabaja actualmente en proyectos vinculados a la innovación tecnológica, la agricultura inteligente, la seguridad, los drones y la inteligencia artificial, herramientas que considera fundamentales para el crecimiento económico de las regiones.

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En ese sentido, afirmó que el mundo atraviesa una nueva revolución industrial impulsada por la tecnología y la inteligencia artificial. “Es una nueva economía porque permite producir con mayor velocidad, obtener datos más precisos y tomar decisiones con mayores probabilidades de éxito”, sostuvo.

El especialista remarcó además que la formación y la capacitación serán claves en esta etapa. Por ello, adelantó que la Universidad de Salamanca analiza desarrollar programas de entrenamiento y capacitación para estudiantes y profesionales interesados en áreas como tecnología, ciberseguridad y sistemas inteligentes.

Respecto al potencial de América Latina y particularmente de Argentina, señaló que Europa observa con interés a los países capaces de combinar recursos naturales, producción y tecnología. Como ejemplo mencionó la experiencia de España en la incorporación de innovación tecnológica a sectores como la agricultura y el manejo eficiente del agua.

“Tenemos que lograr una visión del viejo mundo con la tecnología del nuevo mundo”, expresó.

Durante la entrevista también abordó uno de los temas centrales de la actualidad internacional: la transformación del orden mundial. Según su análisis, el escenario global se encuentra en una etapa de profundos cambios marcada por nuevas alianzas, tensiones geopolíticas y el avance tecnológico.

“Estamos construyendo un nuevo orden internacional. Estamos en el momento del parto, con todos los dolores que eso implica”, graficó.

Para López Alves, el futuro no estará determinado únicamente por las grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia, sino también por el denominado “Gran Sur”, integrado por países como Argentina, India y Sudáfrica, que ganan protagonismo en el tablero global.

Asimismo, sostuvo que las alianzas internacionales del futuro ya no serán exclusivamente políticas o económicas, sino también tecnológicas. “Las alianzas que no incorporen tecnología difícilmente puedan sostenerse en el tiempo”, afirmó.

Finalmente, el académico se mostró optimista respecto a los resultados que pueda generar el Foro de Economías Regionales y consideró que este encuentro puede ser el punto de partida para una relación de cooperación duradera entre Santiago del Estero y la Universidad de Salamanca.

“Espero que este sea el primero de muchos encuentros. El desarrollo siempre es un proyecto de largo alcance”, concluyó.