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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUN 2026 | 16º
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Locales

Juan Manzur, “Wado” De Pedro, Sergio Uñac y Raúl Jalil estuvieron en la apertura del 1° Foro de Economías Regionales

Los funcionarios acompañaron en el inicio del encuentro al gobernador Elías Suárez y el senador Gerardo Zamora.

Hoy 10:34

Con la presencia de legisladores y funcionarios del ámbito nacional, se llevó a cabo este viernes la apertura del 1° Foro de Economías Regionales de la República Argentina en el Centro de Convenciones Fórum de Santiago del Estero.

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Del acto inaugural participaron los senadores Juan Manzur, Eduardo “Wado” De Pedro, Sergio Uñac y el gobernador de Catamarca Raúl Jalil, quienes acompañaron al gobernador Elías Suárez y al senador nacional Gerardo Zamora en el inicio de este espacio de debate clave para el desarrollo productivo del país.

El Foro, organizado por la Cámara Argentina de Economías Regionales (ACREArg), reúne a representantes del sector público y privado de todo el territorio nacional, con el objetivo de analizar los desafíos y oportunidades de las economías regionales y promover un modelo de crecimiento más equilibrado.

Durante la jornada, se desarrollarán paneles y disertaciones con especialistas en producción, comercio internacional, agregado de valor e inserción en mercados externos, en un contexto que busca fortalecer la competitividad de las distintas regiones del país.

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