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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUN 2026 | 20º
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Choque fatal en Chaco: un futbolista de Newell’s sufrió graves heridas

Investigan cómo ocurrió el impacto. El defensor paraguayo, Saúl Salcedo, viajaba rumbo a Paraguay cuando chocaron dos vehículos sobre la Ruta Nacional 11, en Resistencia.

Hoy 15:18
Así quedó el vehículo dle jugador

El defensor paraguayo de Newell’s, Saúl Salcedo, protagonizó este viernes un grave accidente de tránsito en Chaco, en el que murió una persona y otras tres resultaron heridas, entre ellas el futbolista.

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El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de Resistencia, cuando el zaguero viajaba junto a su familia rumbo a Paraguay.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente involucró a dos vehículos que chocaron de frente por causas que todavía son materia de investigación.

El impacto provocó importantes daños materiales y movilizó a efectivos policiales y servicios de emergencia. Al momento del siniestro se registraba llovizna en la zona, una condición que podría haber afectado la visibilidad y el estado de la calzada, aunque las causas del choque aún no fueron determinadas oficialmente.

El comunicado de Newell’s tras el accidente

Newell’s confirmó el episodio a través de un comunicado oficial.

“Durante este viernes por la mañana, Saúl Salcedo protagonizó un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 11 en la provincia de Chaco”, informó el club rosarino.

Además, precisó que el futbolista “se dirigía por vía terrestre hacia Paraguay para concretar su incorporación a préstamo a otra institución” y que viajaba junto a su familia en un vehículo particular.

Desde la institución también señalaron que permanecerán a disposición del jugador y de sus familiares y que informarán novedades a través de sus canales oficiales.

Según trascendió, Salcedo debía incorporarse a préstamo a Libertad de Paraguay. El defensor sufrió fracturas por las que deberá ser intervenido quirúrgicamente, aunque se encuentra fuera de peligro.

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