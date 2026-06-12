El Dr. López Alzogaray participó en entrevistas a postulantes para cubrir Registros Notariales vacantes

El concurso en desarrollo es para designar responsables en siete Registros que tienen asiento en la ciudad Capital, La Banda, Añatuya, Pozo Hondo y Loreto.

Hoy 18:09

El Dr. Federico López Alzogaray, en su carácter de presidente de la Sala de Superintendencia del Notariado del Superior Tribunal de Justicia, participó en las entrevistas personales de los 20 escribanos postulantes para desempeñarse como titulares de Registros Notariales, en distintas localidades de Santiago del Estero.

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En ese marco, el titular del STJ compartió el estrado con el tribunal evaluador, compuesto por los Escs. Analía Martínez, Ema Noemí Cura y Leonardo Pedro Azar. La de hoy es la última instancia del proceso de selección. La primera fue la presentación de la documentación que hace a los antecedentes de los aspirantes; la segunda, una evaluación escrita técnica de idoneidad y la tercera, la entrevista personal.

Posteriormente, el tribunal conforma las ternas, con el orden de mérito correspondiente para cada Registro vacante, que son remitidas a la Sala de Superintendencia del Notariado del STJ para que, previo a la incorporación de determinados pedidos de informes sobre cada uno de los candidatos, se elija a los nuevos responsables.

En el acto realizado hoy también estuvieron presentes el presidente del Colegio Notarial de Santiago del Estero, Esc. Pablo Degano Ábalos; el asesor legal de la institución, Dr. Francisco Cerro (h) y la encargada de la Secretaría de Superintendencia del Notariado, Esc. y Abg. Andrea Reimondi.

Los concursos en trámite son para cubrir siete Registros vacantes: dos en la Capital, dos en La Banda y los restantes en Añatuya, Pozo Hondo y Loreto.

Cabe señalar que estos concursos son un proceso que garantiza que el acceso a la función notarial se fundamenta en el mérito, la capacidad cognitiva y la idoneidad de los profesionales.