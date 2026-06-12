Se conoció un nuevo audio de la madre de Agostina Vega y apuntó directamente contra Barrelier

La grabación fue realizada horas después de la desaparición de la adolescente. En el mensaje, Melisa Heredia asegura que el principal sospechoso fue la última persona que vio a su hija.

Hoy 20:26

Mientras avanza la investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, en las últimas horas se difundió un nuevo audio de su madre, Melisa Heredia, grabado poco después de la desaparición de la adolescente.

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En el mensaje de voz, la mujer expresa su preocupación por no poder encontrar a su hija y apunta directamente contra Claudio Barrelier, quien actualmente se encuentra detenido e imputado como principal sospechoso en la causa.

"No la vio más nadie. Él fue el único que la vio. Nadie más la vio, ni siquiera los amigos", se escucha decir a Heredia en la grabación.

La madre también relató que Agostina había comentado a sus amigas que iba a encontrarse con quien identificó como su novio para hacerle una sorpresa. "Ella les dijo que se iba a la casa de mi novio para hacerme un regalo sorpresa. Obviamente es él", sostuvo en referencia a Barrelier.

Otro de los fragmentos del audio revela la desesperación que atravesaba la familia durante las primeras horas de búsqueda. "Cuando yo me doy cuenta de que no está mi hija, la llamo por teléfono y ahí nomás se lo apagaron", manifestó.

La grabación volvió a poner bajo la lupa un aspecto que había generado interrogantes desde el inicio de la investigación: el vínculo entre la víctima y el acusado.

Hasta ahora, la madre había señalado públicamente que ambos habían mantenido una relación sentimental años atrás y que actualmente conservaban una relación de amistad. Sin embargo, en el audio difundido recientemente, Heredia menciona que Agostina les había dicho a sus amigas que iba a encontrarse con "su novio", una referencia que podría aportar nuevos elementos para la reconstrucción de los hechos.

La Justicia continúa avanzando con distintas medidas de prueba para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar el grado de responsabilidad de los detenidos en la causa, mientras la difusión del audio suma un nuevo elemento de interés para los investigadores.