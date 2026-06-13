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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUN 2026 | 11º
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La romántica declaración de amor de Dai Fernández a Nico Vázquez en su cumpleaños

La actriz compartió una dulce foto junto a su pareja y le dedicó un mensaje cargado de cariño en una fecha muy especial.

Hoy 05:32
Nico Vázquez y Dai Fernández.

Nico Vázquez celebró un nuevo cumpleaños rodeado del cariño de sus seres queridos y una de las primeras en dedicarle un mensaje público fue Dai Fernández, su pareja y compañera en la exitosa obra Rocky.

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A través de sus redes sociales, la actriz compartió una cálida postal en la que se la ve abrazada al actor (que celebró sus 49 años) en un restaurante, mirándolo con una enorme sonrisa y dejando en evidencia el gran presente que atraviesan.

Junto a la imagen, Dai escribió una sentida dedicatoria que rápidamente enterneció a sus seguidores: “Que la vida tenga muchas cosas hermosas preparadas para vos. Feliz vuelta al sol @nicovazquezok. Te (emoji de un corazoncito rojo)”, expresó la artista, acompañando sus palabras con un emoji de corazón rojo.

Pero las muestras de cariño no terminaron ahí. Minutos después, Dai también publicó un video del festejo que se realizó en el teatro donde protagonizan la obra. En las imágenes se pudo ver a Nico siendo agasajado por todo el elenco, el equipo técnico y los trabajadores que forman parte del espectáculo.

Con varuas torta, aplausos y una lluvia de buenos deseos, sus compañeros le cantaron el feliz cumpleaños y lo llenaron de afecto en una jornada cargada de emoción, mientras Nico pedía sus deseos antes de soplar las velitas.

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