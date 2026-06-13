Conmoción: Policía Federal de Santiago lucha por su vida tras ser baleado por narcos en Santa Fe

El efectivo estaba de comisión en la vecina provincia y tenía previsto regresar a Santiago del Estero este fin de semana. Recibió tres disparos en la zona torácica.

Hoy 07:05

Un violento episodio ocurrido en el barrio Banana de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, dejó como saldo un efectivo de la Policía Federal Argentina fallecido y otro gravemente herido, que prestaba servicio en estos días en esa ciudad, pero su puesto de trabajo es en Santiago del Estero. Los uniformados fueron atacados a balazos mientras realizaban tareas investigativas de civil vinculadas a la lucha contra el narcotráfico.

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El hecho se registró en las inmediaciones de las calles 27 de Febrero y Gutenberg, donde una comisión integrada por el agente Ricardo Ariel Barrios Zabala, el cabo Emiliano Miguel Gómez Villafañe (Santiago del Estero)y el agente Rodolfo Manfredi desarrollaba tareas de inteligencia en el marco de los operativos federales desplegados en Rosario para combatir el avance de las organizaciones criminales.

Según las primeras informaciones, los uniformados habrían sido descubiertos por personas presuntamente vinculadas al narcotráfico. En esas circunstancias, uno de los sospechosos abrió fuego contra los efectivos, desatando un intenso intercambio de disparos.

Como consecuencia del ataque, el agente Rodolfo Manfredi perdió la vida en el lugar, mientras que el cabo Emiliano Miguel Gómez Villafañe recibió al menos tres impactos de bala en la zona torácica, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Italiano de Rosario.

Gómez Villafañe presta servicios desde hace más de ocho años en la Delegación de la Policía Federal Argentina de Santiago del Estero. Oriundo de Tucumán, se encontraba cumpliendo una comisión de servicio en Rosario y, precisamente este sábado, tenía previsto finalizar su misión y regresar a Santiago del Estero.

A raíz de su grave estado de salud, familiares de Gómez Villafañe viajaron urgente hacia la ciudad de Rosario. Para la jornada de este sábado se espera un nuevo parte médico.

“Estado crítico”

De acuerdo con el último parte médico difundido por los profesionales que lo asisten, el suboficial Gómez Villafañe permanece en estado crítico. Durante la intervención quirúrgica se constató la perforación de un vaso sanguíneo, lesiones en el diafragma y graves daños en el intestino grueso. Los médicos realizaron una compleja cirugía para reparar las lesiones vasculares, controlar hemorragias y extirpar parte del intestino afectado.

Actualmente permanece intubado, anestesiado y bajo estricta observación médica. Además, perdió una importante cantidad de sangre luego de recibir los tres impactos de bala.

Las próximas horas serán determinantes para monitorear su evolución, mientras familiares, compañeros de fuerza y autoridades nacionales siguen con preocupación su delicado estado de salud.

El ataque vuelve a poner en evidencia el alto riesgo que enfrentan diariamente las fuerzas federales desplegadas en Rosario, ciudad donde el Ministerio de Seguridad de la Nación mantiene operativos especiales con efectivos provenientes de distintas provincias para reforzar la lucha contra el narcotráfico.