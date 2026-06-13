Quimsa cruza fronteras y representará a Santiago en uno de los torneos formativos más importantes

Se disputará del 17 al 21 de junio en las ciudades de Puerto Iguazú (Misiones, Argentina) y Foz do Iguaçu (Brasil).

Hoy 17:43

Los equipos formativos U15 y U17 de Quimsa participarán por primera vez en la prestigiosa Copa Internacional Kenia Comercial Eldorado 2026, uno de los torneos de básquet juvenil más importantes de Argentina y Sudamérica, que se disputará del 17 al 21 de junio en las ciudades de Puerto Iguazú (Misiones, Argentina) y Foz do Iguaçu (Brasil).

La competencia reunirá a más de 50 equipos, 25 clubes y representantes de seis países: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia, consolidándose como una verdadera vidriera para las futuras promesas del básquet continental.

Organizada en sedes conjuntas entre Argentina y Brasil, la Copa Kenia Comercial Eldorado contará con partidos en distintas canchas de Puerto Iguazú y Foz do Iguaçu, teniendo como uno de sus escenarios principales al Polideportivo Municipal de Iguazú. El certamen convoca cada año a instituciones de gran prestigio internacional, entre ellas Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo, Obras Sanitarias, Universidad de Chile, además de destacados clubes y selecciones de Brasil y Paraguay.

En este contexto, la presencia de Quimsa marca un hecho histórico para la institución santiagueña, que dirá presente por primera vez en este importante evento internacional. La participación representa una valiosa oportunidad para que los jóvenes jugadores intercambien experiencias deportivas y culturales, compitan frente a los mejores talentos de Sudamérica y muestren su potencial en un escenario de gran nivel competitivo.

Plantel U15 de Quimsa:

Santiago García Postiglioni, Bautista Romano, Santino Van de Velde, Lisandro Lionel Sosa León, Leandro Gabriel Sosa León, Mateo Baltazar Couselo, Jesús Leonardo Witte Beltrán, Benjamín Lionel Rojas Ávila, Francisco Lisandro Ruiz Díaz, Máximo Villanueva, Lautaro Acuña, Eusebio Guillermo Palavecino y Donato García.

Plantel U17 de Quimsa:

Lautaro Cinquegrani, Nicolás Fortina, Leonel Barrera, Lucas Small, César Pujado, Santiago Tijera, Benjamín Córdoba, Jonás Cáceres, Enzo Roth, Francisco Luciani y Sebastián Castillo.

Cuerpo Técnico:

Cristian Suárez, Facundo Sebastián Luna, Marcelo Zanni, asistente técnico y Ruben Torres, utilero.

Con ilusión, compromiso y el orgullo de representar a Santiago del Estero, las categorías formativas de Quimsa emprenderán este desafío internacional que les permitirá sumar experiencia, crecimiento deportivo y vivencias inolvidables en uno de los torneos juveniles más destacados del continente.

Quimsa formativo