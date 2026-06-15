Uruguay lo buscó hasta el final, pero se tuvo que conformar con un empate ante Arabia Saudita

La Celeste de Bielsa reaccionó a tiempo e hizo el gasto, pero terminó 1-1 ante los árabes en el debut mundialista.

Hoy 21:20

Uruguay comenzó su camino en el Mundial 2026 con un empate con sabor amargo ante Arabia Saudita. En su estreno por el Grupo H, el seleccionado charrúa igualó 1-1 en Miami, en un partido en el que debió remar desde atrás y terminó dejando escapar dos puntos importantes.

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El combinado asiático golpeó en la recta final del primer tiempo, cuando atravesaba su mejor momento en el partido. Tras un rebote del arquero Fernando Muslera, Abdulelah Al Amri aprovechó la oportunidad y marcó el 1-0 para Arabia Saudita.

El gol obligó a Uruguay a cambiar el tono del encuentro en el complemento. El equipo de Marcelo Bielsa salió con mayor decisión, adelantó líneas y empezó a generar situaciones para llegar al empate.

La igualdad llegó por intermedio de Maximiliano Araújo, quien puso el 1-1 y le dio aire a la Celeste en un tramo en el que hizo méritos para quedarse con la victoria.

Pese al empuje y a las chances generadas en la segunda parte, Uruguay no logró quebrar nuevamente el arco saudí y debió conformarse con un punto en su debut mundialista.

Cómo sigue el camino de Uruguay y Arabia Saudita

Tras el empate en el estreno, ambos seleccionados volverán a jugar el próximo domingo 21 de junio.

Arabia Saudita enfrentará a España desde las 13, en el Estadio de Atlanta, en un duelo clave ante uno de los candidatos del grupo.

Por su parte, Uruguay se medirá con la histórica Cabo Verde desde las 19, nuevamente en Miami, con la necesidad de sumar de a tres para acomodarse en la zona.