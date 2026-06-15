En vivo: la Nueva Zelanda de Tim Payne debuta en el Mundial 2026 ante Irán

|#
|Equipo
|PJ
|G
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|GF
|GC
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|Pts
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|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
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|1
|0
|1
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|2
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|2
|3
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|1
|0
|0
|1
|0
|2
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|G
|E
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|DG
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|1
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|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|2
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|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|0
|1
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|1
|0
|0
|1
|1
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|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|1
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|0
|0
|0
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|0
|0
|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
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|1
|0
|1
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|1
|1
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
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|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
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|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|1
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|0
|0
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|0
|0
|0
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|2
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|0
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|0
|0
|0
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|PJ
|G
|E
|P
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|GC
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|0
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|0
|0
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|0
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|0
|0
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|0
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|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
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|DG
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|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
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|0
|3
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|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
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|GF
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Se miden desde las 22.00 en Los Ángeles Stadium, en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo G.
Irán y Nueva Zelanda se enfrentarán este domingo desde las 22.00 en Los Ángeles Stadium, en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026. Ambos seleccionados saben que una victoria en el debut puede resultar determinante en una zona que también integran Bélgica y Egipto.
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