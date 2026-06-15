Becarios de investigación compartieron avances de sus trabajos en una jornada académica

Se trata de una propuesta impulsada por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNSE, con el objetivo de fortalecer los procesos de investigación que desarrollan becarios y becarias de la unidad académica.

Hoy 20:47

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE llevó adelante la “I Jornada-Taller de Avances de Planes de Trabajo. Espacio de intercambio entre jóvenes investigadores”.

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La actividad se realizó contó con la participación de estudiantes y jóvenes investigadores que compartieron los avances de sus proyectos, intercambiaron experiencias y reflexionaron sobre los desafíos metodológicos y teóricos que atraviesan sus trabajos.

El encuentro estuvo encabezado por la secretaria de Ciencia y Técnica, Marta Gutiérrez, y contó además con la presencia de la vicedecana Carla Ferreyra, quien acompañó la jornada y destacó la importancia de generar espacios institucionales que promuevan la formación científica y el trabajo colaborativo entre investigadores en formación.

La iniciativa tuvo como propósito principal fortalecer el proceso de investigación mediante la socialización de avances, la identificación colectiva de obstáculos teórico-metodológicos y la articulación de ejes transversales entre los distintos proyectos, como instancia preparatoria para la elaboración de los informes finales.

Entre los objetivos específicos se incluyeron la visibilización de las trayectorias individuales de cada becario, el debate sobre dificultades comunes en los procesos de investigación y el reconocimiento de puntos de encuentro entre distintas líneas de trabajo, favoreciendo el diálogo interdisciplinario.

La coordinación de la jornada estuvo a cargo de las doctoras Andrea Gómez Herrera, Silvina Corbetta, Irma Chazarreta y Marta Gutiérrez, quienes guiaron las actividades y promovieron el intercambio entre los participantes.

Al referirse a la propuesta, Carla Ferreyra señaló que "estos espacios permiten que los estudiantes y jóvenes investigadores compartan experiencias, enriquezcan sus trabajos a partir del diálogo con otros equipos y fortalezcan su formación académica y científica".

Por su parte, desde la Secretaría de Ciencia y Técnica destacaron que la jornada forma parte de una política institucional orientada a acompañar a quienes se inician en la investigación y a consolidar una comunidad académica comprometida con la producción de conocimiento.

"Es fundamental generar instancias que permitan visibilizar el trabajo que realizan nuestros becarios y becarias, promoviendo además el intercambio interdisciplinario y el fortalecimiento de las capacidades de investigación dentro de la facultad", expresó Marta Gutiérrez.

La actividad se enmarca en las acciones que la Facultad de Humanidades desarrolla para impulsar la investigación científica, fomentar la formación de recursos humanos y fortalecer la producción de conocimientos vinculados a las problemáticas sociales y territoriales de la región.