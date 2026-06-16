Tom Holland sorprendió a Julián Álvarez con un mensaje antes del debut argentino en el Mundial

El actor que interpreta a Spider-Man elogió al delantero cordobés, confesó que lo tiene en su equipo Fantasy y aseguró que sería un gran superhéroe.

Hoy 01:35

A pocas horas del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, Julián Álvarez recibió un inesperado respaldo desde Hollywood. El actor británico Tom Holland, reconocido mundialmente por interpretar a Spider-Man, le dedicó un mensaje al delantero y despertó la euforia de los fanáticos.

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La declaración se produjo durante una actividad promocional en Madrid, donde Holland presentó la nueva película Spider-Man: Brand New Day. En una entrevista concedida a DAZN, el actor fue consultado sobre qué futbolista podría encarnar al popular superhéroe y no dudó en elegir al atacante argentino.

“Serías un gran Spider-Man. Me encantaría conocerte algún día. Soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, expresó Holland. Además, reveló que sigue de cerca el desempeño del delantero y que lo incluyó en su equipo de Fantasy.

El vínculo entre ambos tiene una explicación especial. Álvarez es conocido desde sus inicios como “La Araña”, un apodo que nació en sus años de formación y que se popularizó por su característico festejo de gol imitando el lanzamiento de telarañas. A eso se suma su reconocida admiración por el universo Marvel.

Las palabras del actor no tardaron en viralizarse entre los seguidores de la Albiceleste, que aguardan con expectativa el estreno del conjunto dirigido por Lionel Scaloni en la Copa del Mundo.

Holland también elogió a Lamine Yamal

Durante la misma entrevista, el actor inglés fue invitado a elegir a otro futbolista con cualidades de superhéroe. En ese momento mencionó a Lamine Yamal, la joven figura del Barcelona y de la selección española.

“Es rápido con el balón y muy ágil, podría hacer un buen papel”, comentó sobre el talentoso extremo, una de las principales apuestas del fútbol europeo.

Su visión sobre los candidatos al Mundial

Además de hablar sobre jugadores, Holland se animó a analizar a algunas de las selecciones más fuertes del torneo. Sobre España, aseguró que se trata de “una de las mejores selecciones de la historia”, mientras que al referirse a Inglaterra, su país natal, mostró cautela aunque confianza en el potencial del equipo.

“Creo que somos bastante peligrosos. Es un equipo que puede funcionar muy bien cuando trabajan juntos”, señaló en referencia al conjunto dirigido por Thomas Tuchel.

Mientras tanto, la Selección argentina continúa ultimando detalles para su presentación mundialista. Una de las principales incógnitas pasa por la presencia de Julián Álvarez desde el arranque, ya que el delantero se recupera de una lesión en el tobillo y será evaluado por el cuerpo técnico antes del encuentro.