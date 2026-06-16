Condiciones climáticas en La Banda: un cambio de neblina a días parcialmente nublados

La Banda, Santiago del Estero, presenta un día con neblina y temperaturas frescas. Se espera un cambio hacia un clima más templado en los próximos días.
Los bandeños se despiertan hoy con condiciones de neblina que cubren la ciudad, generando un ambiente fresco y húmedo. La temperatura actual se sitúa en 10 °C, con una sensación térmica de 8.7 °C debido a la alta humedad del 100%.
A medida que avance el día, se prevé que la neblina dé paso a un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre 11.6 °C como mínima y 19.3 °C como máxima, ofreciendo un respiro a los bandeños.
El viento, que sopla a 9.7 km/h desde el noreste, contribuye a la sensación de frescura en el ambiente. Los bandeños deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas, ya que el clima variará en los próximos días.
Para mañana, miércoles 17 de junio, se anticipa un pronóstico similar, con mínimas de 12.5 °C y máximas de 19.6 °C. Los cielos seguirán parcialmente nublados, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos de sol.
El jueves 18 de junio, la tendencia continuará, con temperaturas que oscilarán entre 13.8 °C y 17.6 °C. Los bandeños podrán disfrutar de un clima templado, ideal para actividades al aire libre.