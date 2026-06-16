Condiciones climáticas en La Banda: un cambio de neblina a días parcialmente nublados

La Banda, Santiago del Estero, presenta un día con neblina y temperaturas frescas. Se espera un cambio hacia un clima más templado en los próximos días.

Hoy 08:11

Los bandeños se despiertan hoy con condiciones de neblina que cubren la ciudad, generando un ambiente fresco y húmedo. La temperatura actual se sitúa en 10 °C, con una sensación térmica de 8.7 °C debido a la alta humedad del 100%.

A medida que avance el día, se prevé que la neblina dé paso a un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre 11.6 °C como mínima y 19.3 °C como máxima, ofreciendo un respiro a los bandeños.

El viento, que sopla a 9.7 km/h desde el noreste, contribuye a la sensación de frescura en el ambiente. Los bandeños deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas, ya que el clima variará en los próximos días.

Para mañana, miércoles 17 de junio, se anticipa un pronóstico similar, con mínimas de 12.5 °C y máximas de 19.6 °C. Los cielos seguirán parcialmente nublados, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos de sol.

El jueves 18 de junio, la tendencia continuará, con temperaturas que oscilarán entre 13.8 °C y 17.6 °C. Los bandeños podrán disfrutar de un clima templado, ideal para actividades al aire libre.